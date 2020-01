Left: "Bonifiche, salute e nuova occupazione"

Altri articoli in Politica

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:26

Asl e amministrazione grillina ancora reticenti sulla sanità nonostante le promesse di trasparenza e partecipazione: la denuncia di Lapucci di Forza Italia

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:04

Convocare un consiglio comunale “urgente” senza definire il carattere dell’urgenza nella convocazione e far votare la richiesta così composta in consiglio comunale, non si fa. A segnalarlo e a ribadire l’incapacità di comprendere l’articolazione della procedura dei consigli convocati d’urgenza del presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, è...

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:06

In seguito agli attacchi ricevuti dalla minoranza, in merito alla convocazione straordinaria del consiglio comunale del 20 gennaio, Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale, ci tiene a precisare come le accuse mosse siano incoerenti e sbagliate

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:04

Inutile passerella politica del sindaco per lo screening mammografico: "Solito tentativo di mettere il cappello sulle iniziative altrui" secondo Bernardi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 23:59

Sono quindici, infatti, i comitati dislocati sui tre comuni, tutti fortemente impegnati a convogliare i simpatizzanti renziani, gli ex Pd e soprattutto gli incerti sul futuro della politica italiana all’interno del nuovo partito creato da Matteo Renzi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:40

In merito alle critiche mosse dalla minoranza circa la non regolarità del consiglio comunale convocato d'urgenza il giorno 20 gennaio, il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti, ci tiene a precisare che la polemica mossa non ha fondamento