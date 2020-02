Politica



Asilo nido gratuito e aiuti alle famiglie: le proposte di Italia Viva

mercoledì, 19 febbraio 2020, 19:34

L’hanno eletta simbolo delle azioni più convincenti della politica attuale di Italia Viva e la considerano una proposta fortemente innovativa, riformista e progressista: la proposta dell’asilo nido gratis per tutte le famiglie. Anche il coordinamento comunale di Italia Viva ha rivolto la proposta all’amministrazione carrarese proprio come suggerimento per portare un vero aiuto alle famiglie. L’analisi sulla situazione degli asilo nido provinciali fatta da Italia Viva ha evidenziato sia il problema delle rette odierne troppo alte ed in continuo aumento che spingerebbero molti a disertare i nidi, sia i riflessi che questi ostacoli causano sulla natalità e sull’occupazione femminile.



“L’indirizzo politico dell' amministrazione - hanno detto da Italia Viva Laura Vanelli e Fabrizio Volpi - dovrebbe puntare su leve primarie a favore dell’infanzia; gli asili nido rientrano in tutto e per tutto nel “percorso educativo” della Scuola e per questo dovrebbero essere liberi e gratuiti per tutti. Non meno importante dei nidi è un altro problema scoperto in tempi recenti e cioè la mancanza degli aiuti nel welfare relativo alla fascia zero – tre anni, che ugualmente è una delle principali cause dei livelli molto bassi di natalità in Italia. “Un buon punto di partenze sicuramente è stato introdotto dal cosiddetto “family act” promosso dalla Ministra Bonetti. – hanno aggiunto Vanelli e Volpi– Per andare incontro al problema della fascia pre-scuola materna in regioni come Emilia Romagna, Veneto e Lombardia hanno approvato un’anticipazione dei tempi di ingresso che, di fatto è una sorta di nido gratuito non solo per i redditi medio bassi, ma per tutte le famiglie, qualunque sia il reddito e l’ISEE.” Secondo Italia Viva il nido fa parte di un percorso pedagogico di lungo respiro che comprende tutti i cicli scolastici e che si traduce, nel tempo, in minori tassi di abbandono, di maggior socializzazione e minor emarginazione.



“Gli asili nido gratis sono il punto di approdo di un strategia che parte da lontano – hanno concluso da Italia Viva Vanelli e Volpi- e che al centro mette una parola significativa: welfare. Italia Viva crede a questo progetto e ne individua la priorità nel sostenere famiglie e giovani coppie che oggi tendono a rinviare il momento della scelta della maternità sulla base di gravi difficoltà reali. Vorremmo che questa misura inclusiva diventasse per l’attuale amministrazione 5 Stelle, un modo anche per abbattere le disuguaglianze, obiettivo dichiarato a gran voce dal governo PD/5 Stelle e ragione per cui Italia Viva ritiene questa scelta un vero e proprio ammortizzatore sociale, soprattutto a favore delle donne, madri e lavoratrici perché nella maggior parte dei casi faticano a conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative. Per questo confidiamo che l’amministrazione risponda positivamente alla nostra proposta, e riesca a coprire con le risorse necessarie un investimento serio rivolto alla tutela della famiglia.”