Beni estimati: l’inconsistenza delle azioni di Giannarelli e De Pasquale secondo il consigliere Bernardi

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:22

L’appoggio del consigliere regionale grillino, Giacomo Giannarelli, al sollecito sui beni estimati inviato dal sindaco De Pasquale al Parlamento non ha convinto il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha voluto evidenziare le molte lacune di tutta l’operazione. Bernardi non è stato tenero nel riassumere la figura del consigliere regionale grillino: “Si è schierato a fianco del sindaco di Carrara sulla mozione sui beni estimati alla cui votazione lo stesso sindaco aveva scelto di astenersi, uscendo dalla sala consiliare, perché in disaccordo con la sua stessa maggioranza. Giannarelli, fatto fuori dai grillini toscani per la corsa alle regionali è il personaggio che ha negato la verità dei fatti, e oggi sostiene di essere “ soddisfatto per l’iniziativa del sindaco” che sarà il paladino della legge del Parlamento, nel pieno rispetto dell’atto approvato in consiglio comunale.”. Critiche di Bernardi anche sulla stessa che De Pasquale rifiutò di votare: “ E’ una mozione di scarsissimo interesse e valore politico, studiata a tavolino al fine di rimediare malamente ai troppi errori del sindaco e del vicesindaco Martinelli sui beni estimati, a cominciare dalla famosa frase della possibilità di deliberare in cinque minuti sulla loro riappropriazione. Sul tema quindi la maggioranza brancola a tutt'oggi nel buio confermando che la tesi sostenuta per anni dai grillini e cioè che l’operato dell’amministrazione precedente fosse a favore degli industriali del marmo era vergognosamente strumentale.”

Bernardi ha poi citato l’allegato A della recente delibera n°12 del Gennaio 2020 “ricognizione degli agri marmiferi" e fatto notare che nella relazione istruttoria del 20 gennaio 2020 lo Studio Legale Lessona si è guardato bene dal trattare i beni estimati ed ha invocato alla prudenza, tenuto conto del contenzioso ancora pendente tra il comune ed alcune imprese . Per questo motivo la ricerca non ha inteso interferire sui giudizi pendenti, posto che la ricognizione riguarda i soli agri marmiferi. “Ricordiamo che il sindaco De Pasquale ha dimostrato a tal proposito malafede anche rispetto alla legge parlamentare – ha continuato Bernardi - perché prima di impegnarsi a sollecitare il Parlamento avrebbe dovuto “ ricercare e possedere “ il requisito fondante sui beni estimati, espresso attraverso una ricognizione rigorosa degli stessi che ad oggi non c è. A questo punto non è possibile dimenticare le superficiali promesse fatte in campagna elettorale su marmo e beni estimati, che avrebbero reso pubbliche tutte le cave e che finalmente avrebbero azzerati tutti i privilegi del monte tacitamente autorizzati da ” quelli di prima".” Bernardi ha parlato di grande bluff in relazione all’operato di Giannarelli e De Pasquale che avrebbero cambiato le regole della politica e invece del silenzio necessario in questi casi per scongiurare altre figuracce, hanno dipinto pubblicamente il caso della mozione dei 5 stelle carraresi come un’operazione montata ad arte ed intenzionalmente per travisare il comportamento di De Pasquale. “Invece di perdere tempo in solleciti che porteranno al nulla - ha concluso Bernardi - avrebbe potuto riformulare una nuova trattativa con i proprietari dei beni estimati nell’interesse della città. In conclusione: il nulla tranne l'idea portata avanti in questi anni neanche tenuta tanto nascosta di chiudere definitivamente le cave che è la vera politica del Movimento 5 Stelle locale.”.