Bilancio di previsione del comune di Massa: Fratelli d’Italia applaude il lavoro della giunta Persiani

martedì, 4 febbraio 2020, 18:55

Un bilancio che mostra attenzione all'ambiente, alla cultura e al sociale e che, per questo, merita il plauso del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo votato convintamente questo bilancio di previsione redatto dalla amministrazione del sindaco Persiani - hanno dichiarato i consiglieri di FdI Alessandro Amorese, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani - perché rappresenta un cambio di rotta rispetto alle politiche economiche recessive poste in essere dalla sinistra e dal Pd durante l'ultimo mandato della giunta Volpi. Un bilancio 2020 in cui, rispetto al previsionale 2019, vi sono stati maggior stanziamenti su temi molto importanti a partire dal sociale dove, abbiamo avuto un incremento di 176 mila euro per il sostegno alle fasce deboli e a quelle povere dei cittadini. In tema di ambiente, con il bilancio 2020 è stato rifinanziato il fondo per lo smaltimento dell'amianto e, per la prima volta sono stati stanziate risorse per l'analisi delle acque: segno di un attenzione da parte dell'amministrazione e del sindaco Persiani alle richieste arrivate dagli operatori turistici. Altro tema importante contenuto nel bilancio è rappresentato dall'incremento dei fondi a disposizione della cultura per l'organizzazione di eventi culturali di livello. Infine il tema scuole e trasporto scolastico, dove sono stati investiti rispetto al 2019 sono state incrementi gli stanziamenti di bilancio. Nel bilancio troviamo anche tre milioni di euro per investimenti nelle opere pubbliche tra cui interventi su scuole, strade, piazze, marciapiedi e fognatura bianca. Un bilancio che, dopo anni di sfacelo della sinistra e del Pd, rappresenta il cambiamento e la volontà dell'amministrazione di dare un volto nuovo alla città e un sostegno concreto ai propri cittadini.”.