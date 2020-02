Politica



Campagna elettorale del Pd allo scientifico di Villafranca: lo sdegno di Fratelli d’Italia

sabato, 22 febbraio 2020, 14:22

Hanno incontrato i ragazzi del liceo scientifico di Villafranca venuti ad assistere ad una tappa del tour della Lunigiana che stanno facendo, in questi giorni il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani ed anche candidato del Pd alle prossime regionali toscane, e il consigliere regionale Giacomo Bugliani e, secondo il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia avrebbero colto l’occasione di fare campagna elettorale anche con gli studenti delle superiori.



"Non perdono occasione di strumentalizzare le istituzioni per fare campagna elettorale – hanno detto da FdI Massa Carrara - È scandaloso che il candidato presidente del Pd e il consigliere regionale del Pd di questa provincia e, futuro candidato, vengano coinvolti in iniziative con gli studenti in piena campagna elettorale. Ci chiediamo se ciò sia accettabile. Fdi protesta fermamente contro tale modalità di utilizzo partigiano delle istituzioni che sono di tutti e non del Pd. Diciamo basta a queste passerelle elettorali funzionali ad un partito ed ai suoi candidati. Ci auguriamo che, nel prossimo appuntamento elettorale, i Lunigianesi e gli Apuani tutti se ne ricordino.”.