Politica



Due incidenti all'incrocio tra via Rinchiosa/Bigioni e via Bassagrande/Lunense: l'allarme di Lapucci

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:44

"Incrocio via Rinchiosa/Bigioni con via Bassagrande/Lunense, due incidenti tra auto negli ultimi tre giorni evidenziano inequivocabilmente la pericolosità dell'intersezione stradale e la completa mancanza di sicurezza per auto e pedoni". Parole di Lorenzo Lapucci che rincara la dose: " Il luogo indicato si presenta come uno degli incroci più pericolosi del Territorio comunale; due strade molte frequentate, visto il notevole numero di residenti, e la vicinanza di alcuni istituti scolastici fanno della zona indicata un centro molto trafficato sia veicolare che pedonale. È sufficiente passare nell'area segnalata per coglierne le criticità che espongono automobilisti e pedoni a rischio incidenti. Un fattore che contribuisce notevolmente ad aumentare la pericolosità è costituito da una regolamentazione della sosta molto discutibile. Infatti, in prossimità di tutti i lati degli incroci, praticamente sull'angolo dell’intersezione, sono presenti auto in sosta consentita che ostruiscono completamente la visibilità ed obbligano gli automobilisti ad avventate manovre. Un altro elemento che incrementa la pericolosità dell’incrocio è la mancanza di dissuasori di velocità o dossi che possano imporre un rallentamento nella percorrenza delle strade. Infatti numerosi cittadini hanno più volte lamentato la velocità troppo sostenuta con la quale le auto percorrono il tratto in questione, in particolare il tratto iniziale di via Bassagrande come avevo già segnalato in commissione consiliare. Pertanto sollecitando l’Amministrazione comunale la invito ad intervenire urgentemente, valutando tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza dell’incrocio indicato ed a provvedere immediatamente alla rimozione dei detriti presenti a seguito dell’incidente di sabato scorso, non ancora rimossi dal servizio preposto".