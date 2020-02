Politica



Due settimane di disagio per il traffico ad Avenza: mancanza di perspicacia dell’amministrazione secondo Bernardi

giovedì, 27 febbraio 2020, 23:14

I lavori sovrapposti di comune e Italgas in via Covetta, nel tratto dal sottopasso in località Baudone al ponte sul Carrione, ad Avenza hanno creato un continuo intasamento del traffico che ha determinato pesanti disagi per quindici giorni. Solo stamani, coi lavori finalmente finiti, la circolazione delle auto è tornata normale. Una situazione che poteva essere gestita meglio, secondo il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, che ha accusato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi di mancanza di perspicacia e lungimiranza.

“E’ emersa, di nuovo, chiaramente l'incapacità da parte dell' amministrazione 5 Stelle nel programmare e coordinare le azioni per la manutenzione strade in concomitanza di altri lavori. – ha detto Bernardi - Questa volta è successo con la Società Italgas che, per la chiusura della parte di strada nella quale ha effettuato l'intervento , ha creato un vero e proprio caos. Inutile sottolineare che, come al solito, questa amministrazione naviga a vista senza capire il disagio subito dai cittadini. Molte sono state le lamentele in merito all'inefficienza dimostrata dall’ assessore Raggi che non ha saputo coordinare la chiusura del sottopasso di Baudone, che coinvolge due arterie importanti come la statale Aurelia e il Viale Galilei, ed i lavori previsti dall'Italgas eseguiti in contemporanea ed a poca distanza dal cantiere del comune.” Una situazione critica che il mercoledì, giorno del mercato settimanale di Avenza, è diventato insostenibile come testimoniano le rimostranze di alcuni cittadini riportate da Bernardi: “ Puoi fare i complimenti a chi ha approvato in contemporanea I lavori al sottopassaggio a Baudone e i lavori con semaforo presso la Furrer ad Avenza? Purtroppo già da due settimane e in particolare il mercoledì mattina, giorno di mercato, dalle 8 in poi è un vero e proprio calvario. Se dovessero passare per un urgenza i Vigili del Fuoco, cosa potrebbe succedere ? ” è il messaggio di un cittadino ricevuto da Bernardi.

Oltre all’inopportuna partenza di due diversi cantieri in contemporanea sullo stesso tratto di strada a destare non pochi malumori, secondo Bernardi, è stata anche la mancanza sul posto della Polizia Municipale, in special modo nelle ore di punta. “ La cosa ha fatto sollevare un vespaio di polemiche – ha concluso Bernrdi - per i rallentamenti che hanno causato la rabbia delle persone costrette ad arrivare in ritardo al lavoro e degli studenti arrivati sistematicamente in ritardo a scuola. Va detto peraltro che, cosa gravissima, non sono state garantite le elementari norme di sicurezza per il deflusso del traffico perché secondo quanto segnalato dalle persone, nonostante il grave disservizio, non sono mai stati presenti gli agenti della Polizia locale a presidiare la zona.”. Per questo motivo Bernardi ha chiesto chiarimenti all’amministrazione.