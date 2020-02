Politica



FdI: "Preoccupazione per chiusura punti prelievi"

sabato, 29 febbraio 2020, 15:40

Il direttivo di Fratelli d'Italia di Carrara, esprime preoccupazione per la chiusura (momentanea) dei punti prelievi al distretto di Marina di Carrara. Il comitato di partecipazione riunito nella sede ASL di Pisa, istituto che disciplina il servizio sanitario regionale, è addivenuto a tale decisione al fine preventivo di evitare ogni possibile contagio da nuovo Coronavirus.

"Apprendiamo che dal 4 marzo i servizi continueranno ad essere accessibili previa prenotazione telefonica alle Case Salute del territorio – dichiara il direttivo di FDI - Tale decisione la comprendiamo e non ci trova in disaccordo. La nostra preoccupazione è un'altra: quando andiamo ad inserire questa delibera nel quadro generale della sanità regionale devastata da tanti anni di mala gestione, non possono non venirci i brividi.

Chiediamo pertanto rassicurazioni affinché ci sia la garanzia che la decisione presa abbia carattere di assoluta provvisorietà dovuta alle contingenze dell'emergenza".

L'apprensione del direttivo FDI è quella che il provvedimento preso sia teso a veicolare la sospensione a periodi di tempo sempre più estesi al fine di renderla una consuetudine da fare accettare alla popolazione come una normalità.

Ciò che si vuole evitare è di passare dal "carattere momentaneo" a quello definitivo, che porterebbe al passaggio verso una Sanità sempre più privata.