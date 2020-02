Fiera nautica a Carrara, Giannarelli (M5S): "Eccellenza internazionale che deve essere adeguatamente supportata dalla Regione"

Altri articoli in Politica

martedì, 4 febbraio 2020, 18:55

Un bilancio che mostra attenzione all'ambiente, alla cultura e al sociale e che, per questo, merita il plauso del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia

martedì, 4 febbraio 2020, 17:28

Per la prima volta il comune di Massa si è dotato del regolamento comunale per la concessione in uso della sala consiliare

martedì, 4 febbraio 2020, 11:57

Così Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, nel commentare la notizia che il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alla Regione Toscana ed al parco delle Alpi Apuane di fare chiarezza sulla possibile riattivazione di cave nelle Alpi Apuane

martedì, 4 febbraio 2020, 10:10

Il sindaco Persiani replica al Grig e all'istanza di annullamento in autotutela del piano di classificazione acustica

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:16

Gli appelli del presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Antonio Passa, che hanno invitato studenti e docenti ad usare cautela in relazione alla diffusione del virus proveniente dalla Cina mediante l’uso di mascherine protettive messe a disposizione gratuitamente dall’accademia stessa

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:22

Il consigliere comunale Lorenzo Lapucci, in comunicato stampa, commenta l’inattività del servizio di bike-sharing avviato 5 anni fa e critica l’amministrazione per non aver ancora dato una risposta in merito