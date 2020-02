Garofani rossi dei socialisti per Sandro Pertini

Altri articoli in Politica

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:49

Tutti in quarantena: studenti dell’Accademia, commercianti, alunni delle scuole locali. Tutti purché cinesi dovrebbero essere isolati e mantenuti in quarantena per evitare la diffusione del coronavirus a Carrara. La richiesta viene dal coordinamento comunale della Lega

lunedì, 24 febbraio 2020, 08:48

Si è svolto sabato scorso alle 18 presso la sala consiliare del comune di Massa, per iniziativa dei Giovani Democratici di Massa Carrara e con il patrocinio dell'ANPI, un incontro in memoria di Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani

lunedì, 24 febbraio 2020, 08:41

"Enrico Rossi, i virus non hanno colori. La pericolosità sì: il tuo". È questo il testo degli striscioni affissi in tutte le maggiori città della Toscana, dai militanti di CasaPound, in aperta contestazione con la gestione dell'emergenza coronavirus da parte del Governatore della Toscana, Enrico Rossi

sabato, 22 febbraio 2020, 15:50

È stata inaugurata la scuola elementare di Cinquale: una struttura moderna, ampia e nuova di zecca, ma, per Fratelli d' Italia, non è chiaro lo stato di salute delle altre strutture scolastiche del comune di Montignoso

sabato, 22 febbraio 2020, 14:23

Le sardine di Massa pronte ad accogliere Salvini a Viareggio, con loro Adelmo Cervi, Marco Rovelli, Moni Ovadia, Jasmine Cristallo, Casa delle Donne e Manolo Strimpelli

sabato, 22 febbraio 2020, 14:22

Hanno incontrato i ragazzi del liceo scientifico di Villafranca venuti ad assistere ad una tappa del tour della Lunigiana che stanno facendo, in questi giorni il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani ed anche candidato del Pd alle prossime regionali toscane, e il consigliere regionale Giacomo Bugliani