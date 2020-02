Politica



Giovani Democratici, confermato il mandato del segretario provinciale Francesco Di Capita

sabato, 29 febbraio 2020, 15:44

Venerdì, nel corso della Assembela Provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara, è stato confermato il mandato del Segretario Provinciale Francesco Di Capita, quello del Segretario di Massa Lorenzo Mosti, quello della Segretaria di Carrara Carolina Ginesini e è stato eletto il nuovo Segretario della Lunigiana Andrea Ambrosi che sostituirà il Segretario uscente Gregorio Petriccioli. È stata riconfermata la Vicesegretaria provinciale Maria Luce Peri.

"Abbiamo inoltre votato - spiegano i GD - per eleggere i componenti della Assemblea regionale e per il rinnovo del Segretario nazionale che vede candidato alla guida della giovanile nazionale il Sergetario regionale uscente Raffaele Marras.

In questi anni abbiamo provato a portate avanti un lavoro non facile fatto di momenti difficili e battaglie importanti e, nonostante le difficoltà interne di un partito troppo spesso rissoso e diviso ad ogni livello, con successive scissioni interne, siamo riusciti a tenere unita questa straordinaria comunità di ragazze e ragazzi che, con impegno, passione, coraggio, entusiasmo, hanno deciso di mettersi a disposizione contribuendo alla crescita della giovanile.



In questi anni siamo cresciuti, ci siamo confrontati e mai scontrati, abbiamo coinvolto nuovi ragazzi giovanissimi, siamo diventati parte integrante del nostro Partito.



Siamo stati e saremo sempre una comunità politica che vuole fare e partecipare senza chiedere nulla in cambio ma solo dire la propria e dare il proprio contributo su tutto, anche e soprattutto sui temi e le decisioni più delicate che connotano la vita del Partito Democratico.



Tanti ragazzi in qusesto ultimo periodo si stanno avvicinano alla nostra realtà e questo non può che renderci orgogliosi e ancora più determinati nel portare avanti il noostro lavoro: vogliamo continuare a far crescere i Giovani Democratici, aprirci, coinvolgere, ascoltare, fare proposta politica.



Siamo pronti ad affrontare i prossimi mesi con la passione e la voglia di fare politica che da sempre ci contraddistingue. Ci aspettano sfide importanti a partire dalle Regionali del prossimo Maggio. Vogliamo dare il nostro massimo contributo sui temi, per il nostro territorio e per la nostra Regione. Noi siamo pronti".