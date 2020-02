Politica



"Grave il silenzio del sindaco di Carrara sull’incidente del bus di Ctt Nord sull’Aurelia"

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:51

L’incidente di alcuni giorni fa che ha visto un pullman di Ctt nord, in orario scolastico e quindi pieno di studenti, perdere due ruote nel tragitto tra Sarzana e Massa causando un incidente con due feriti, non ha avuto alcuna presa di posizione da parte degli enti istituzionali che hanno mantenuto un preoccupante silenzio.

La considerazione viene dal coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini che ha fatto notare: “Si tratta di un problema di irresponsabilità da parte delle Istituzioni locali e regionali . La Lega da mesi denuncia la situazione gravissima di un servizio che diventa ogni giorno un bollettino di guerra di corse saltate, persone lasciate a terra e mezzi fermi per avaria e in situazioni di assoluta mancanza di sicurezza.”.

Pieruccini si è rivolto direttamente al sindaco di Carrara De Pasquale per ricordargli la sua responsabilità di garante della salute pubblica: “Un sindaco è obbligato ad adottare idonee misure di sicurezza e prevenire il pericolo per la pubblica incolumità e gli infortuni su strada – ha aggiunto Pieruccini - non essendo ormai più ravvisabili le limitazioni per materia, come ad esempio la sanità , già previste dal Testo Unico, ma atti necessari a tutelare l'incolumità dei cittadini.”

Pieruccini ha ricordato che due giorni fa è arrivata la proposta di Mobit di procedere al subentro del nuovo gestore attraverso cessioni di rami d’azienda. “Questa proposta dell'ultim'ora – ha spiegato Pieruccini - potrebbe allungare i tempi del nuovo contratto regionale e della nuova gestione , vista che è prevista una sentenza del Tar nel merito, a fine febbraio. La Lega su questo fatto stigmatizza anche Eugenio Giani, candidato PD alle regionali, che pare avrebbe definito quella di Mobit una proposta di buon senso.. E a farne le spese di tutto ciò sono gli studenti e i cittadini utenti del servizio che la mattina utilizzano le linee extraurbane che collegano i comuni di periferia con le città della provincia. Il problema sostanziale rimane proprio la pericolosità e l'insicurezza degli autobus per l'assoluta carenza di manutenzione. Purtroppo la speculazione che a livello regionale viene fatta sul trasporto pubblico in questa fase elettorale è vergognosa in quanto la politica della sinistra è rimasta miope e silenziosa fino ad oggi sulle scelte sbagliate ed i diversi livelli di insicurezza dovuti agli enormi sbagli che sono stati fatti su uno dei principali bacini d’utenza del servizio trasporti.”. Pieruccini ha quindi invitato il sindaco, pur in attesa dell’esito definitivo del contenzioso regionale , a sedersi ad un tavolo provinciale per intervenire sulla situazione creatasi.