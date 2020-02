Politica



Il sindaco De Pasquale dopo la riunione in Regione sull'emergenza coronavirus: "Nessuna misura restrittiva, la situazione è sotto controllo"

martedì, 25 febbraio 2020, 21:32

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, al termine della riunione tenutasi in Regione sull'emergenza coronavirus, ha diffuso tramite social una diretta facebook per dare le prime informazioni sull'esito dell'incontro: "Non essendovi alcun focolaio, la regione Toscana non ritiene opportuna la chiusura di scuole ed edifici pubblici, che continuano la loro attività, pur mantenendo alta l'attenzione e pur monitorando la situazione, pronti ad emanare altre direttive, nel caso di cambiamenti".

"È importante - dice il sindaco - che i cittadini si interfaccino con le strutture sanitarie di base come i medici di famiglia e i pediatri che seguono il protocollo del ministero e applichino le buone pratiche per prevenire il contagio, fra le quali quelle di non rivolgersi al pronto soccorso, per evitare contatto con altri pazienti e personale addetto".

Donatella Beneventi