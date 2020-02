Lapucci e Baruzzo: “Sempre più abusivi sulla passeggiata sul molo a Marina”

Altri articoli in Politica

domenica, 16 febbraio 2020, 19:40

Sospetti casi di diffamazione tra i dipendenti della casa di riposo Regina Elena: Bernardi teme un tentativo di insabbiamento da parte dei dirigenti e dell’amministrazione grillina

domenica, 16 febbraio 2020, 16:47

Una dura condanna all’atto vandalico con cui i “soliti ignoti” hanno imbratto le mura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara con una scritta fortemente violenta contro Lega e carabinieri è arrivata anche da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento regionale di FdI “Sicurezza e Legalità”

venerdì, 14 febbraio 2020, 20:14

"A conferma che a seminare odio ci pensano gli altri e non certamente la Lega - affermano Daniele Belotti, Andrea Cella, Nicola Pieruccini ed Elisa Montemagni, rispettivamente commissario regionale, Segretario provinciale, commissario cittadino ed il capogruppo in consiglio regionale - ecco le scritte ingiuriose apparse a Carrara in piazza dell'Accademia,...

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:41

Era tra i relatori del convegno organizzato da Fratelli d’Italia: “ Come combattere la mafia nel 2020 – il caso Prato” che si è tenuto nella sala consiliare di Prato il 13 febbraio

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:22

L’appoggio del consigliere regionale grillino, Giacomo Giannarelli, al sollecito sui beni estimati inviato dal sindaco De Pasquale al Parlamento non ha convinto il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha voluto evidenziare le molte lacune di tutta l’operazione

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:31

La transazione con la Paradiso S.p.A., durata ben 40 anni è giunta finalmente conclusione. A comunicare la notizia, è stato il vicesindaco Matteo Martinelli, che ha illustrato tutti i dettagli