Politica



"Le dichiarazioni del sindaco relative al consiglio di venerdì sera sono sconcertanti"

sabato, 1 febbraio 2020, 20:45

L'opposizione non ha niente di meglio da fare che attaccare il sindaco Persiani sul nulla, ma a suo avviso il nulla ha una importanza assoluta. Ma pensassero alle cose serie di cui ha bisogno questa città... Ecco il comunicato stampa 'partorito' dai seguenti consiglieri di minoranza: Alessandro Volpi, Sergio Menchini, Stefano Alberti, Andrea Barotti, Uilian Berti, Gabriele Carioli, Dina Dell'Ertole, Giovanni Giusto, Agostino Incoronato, Luana Mencarelli, Elena Mosti e Paolo Menchini:

Le dichiarazioni del sindaco relative al consiglio di venerdì sera sono sconcertanti. Si trattava di esprimere una posizione condivisa che rimarcasse il valore civile e politico del Presidente Pertini, a seguito di sconsiderati attacchi provenienti da esponenti della maggioranza. Dopo un'ampia discussione maggioranza e opposizione decidono, insieme, di riunirsi e di redigere un documento congiunto che impegnasse il sindaco ad intitolare un luogo della città di Massa alla memoria di Sandro Pertini.

Improvvisamente, mentre si scriveva l'ultima riga del documento, il sindaco, lascia infastidito l'aula, richiama in separata sede i consiglieri di maggioranza (tranne una) e impone loro di non sottoscrivere il documento già ultimato. Risultato? Il documento, condiviso fino a 5 minuti prima, veniva inaspettatamente rigettato in aula!

Non conosciamo gli argomenti con cui il sindaco ha ottenuto l'improvviso dietrofront dei suoi consiglieri, però possiamo affermare con certezza che è proprio grazie all'intervento del sindaco Persiani che il consiglio comunale di Massa non ha potuto esprimere unitariamente il proprio riconoscimento alla figura del Presidente Pertini, perdendo così una grande occasione, forse la più importante dall'insediamento di questa nuova amministrazione, per dare un segno di profonda responsabilità.

Fortunatamente ai lavori del consiglio assistevano numerosi cittadini e cittadine, prima riunitisi sotto il Comune, e ognuno potrà vedere le riprese. La verità non può essere ribaltata da un comunicato che cerca di raccontarne un'altra. Persiani dovrebbe spiegare perché ha esortato gli esponenti della sua maggioranza ad abbandonare il tavolo dei capigruppo.

La sindaca di Stella, che ringraziamo per l'intervento, e alla quale faremo conoscere il nostro pensiero, ha invitato alla ricucitura di uno strappo, ma non ha sostenuto che per giungere ad essa debba essere svilito il ruolo del consiglio comunale. Riteniamo che Massa non meriti un sindaco che non tiene conto della volontà di un intero consiglio.