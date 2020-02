Nasce a Milano la Lega Toscana Salvini Premier

Altri articoli in Politica

lunedì, 10 febbraio 2020, 12:00

A giugno scadrà il contratto con Cir Food per il servizio di mensa scolastica: il consigliere Lapucci di Forza Italia chiede la convocazione del comitato mensa cittadino per una verifica del livello di servizio

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:58

Tra le prime dichiarazioni pubbliche di indignazione per l’atto vandalico c’è stata quella di Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:51

Grave il silenzio del sindaco di Carrara sull’incidente del bus di Ctt Nord sull’Aurelia: la Lega parla di irresponsabilità di comune e regione

domenica, 9 febbraio 2020, 23:02

Hanno aspettato la notte precedente il giorno dedicato ai martiri delle foibe per vandalizzare la targa, posta all’interno della struttura dell’Ex Campo profughi di Marina di Carrara, che ricorda proprio la tragedia dello sterminio di italiani e della fuga in massa delle popolazioni giuliane, istriane e dalmate alla fine della...

domenica, 9 febbraio 2020, 11:11

"L'erba cattiva non muore mai" è il commento meno offensivo di una serie di pesanti insulti, non ripetibili, indirizzati all'ex sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, che oggi è rimasto vittima di un serio incidente per il quale è stato ricoverato all'ospedale di Pisa Cisanello

sabato, 8 febbraio 2020, 15:08

A non convincere assolutamente il coordinatore comunale di FdI, Lorenzo Baruzzo, è stato il particolare che il progetto per la cui realizzazione è stato indetto un bando che costerà 180mila euro è destinato a un ‘area che è di proprietà di Ferrovie dello stato e non del comune che ha...