Nomina scrutatori per il Referendum popolare in programma il prossimo 29 marzo

sabato, 8 febbraio 2020, 15:08

A non convincere assolutamente il coordinatore comunale di FdI, Lorenzo Baruzzo, è stato il particolare che il progetto per la cui realizzazione è stato indetto un bando che costerà 180mila euro è destinato a un ‘area che è di proprietà di Ferrovie dello stato e non del comune che ha...

sabato, 8 febbraio 2020, 10:12

Marco Guidi coordinatore provinciale Fratelli d'Italia e Alessandro Amorese capogruppo Fratelli d'Italia Comune di Massa hanno avanzato questa proposta all'amministrazione comunale

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:41

La Lega vuole confrontarsi direttamente con i cittadini ed organizza in tutta Ia Toscana oltre 150 di punti d'ascolto in cui verrà riaffermato il nostro secco NO ad ogni tipo di sanatoria che tende a regolarizzare ben 700.000 immigrati

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:48

A parlare è Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega, che ha assicurato l’intenzione di una crociata senza esclusione di colpi contro il sindaco De Pasquale e l’assessore al commercio Macchiarini in difesa dei diritti dei cittadini

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:46

Si terrà sabato 8 febbraio alle 11 presso il teatrino dei Fratelli Cristiani di Massa, in viale E. Chiesa 64, l'incontro pubblico targato Lega che si svilupperà attorno al tema centrale del lavoro

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:17

La misura “prediletta” partorita dal Movimento 5 stelle per il rilancio dell’economia e il contrasto alla povertà – il reddito di cittadinanza- si avvia ad esalare il suo ultimo respiro su tutto il territorio nazionale, in virtù di un riscontro decisamente non positivo che ha avviato la discesa dei grillini...