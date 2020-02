Politica



Offese all'ex sindaco Zubbani ferito in un incidente sulla pagina Facebook "Non abbandonare la città"

domenica, 9 febbraio 2020, 11:11

di vinicia tesconi

"L'erba cattiva non muore mai" è il commento meno offensivo di una serie di pesanti insulti, non ripetibili, indirizzati all'ex sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, che oggi è rimasto vittima di un serio incidente per il quale è stato ricoverato all'ospedale di Pisa Cisanello, dagli amministratori della pagina Facebook "Carrara - Non abbandonare la città".

Zubbani non è mai stato amato dalla pagina Facebook, espressione diretta di Assemblea Permanente, nata proprio in forte dissenso critico nei confronti dell'amministrazione da lui guidata, ma il livello di odio social toccato con i commenti alla notizia dell'incidente occorso all'ex sindaco non erano stati mai toccati e hanno indignato molti followers della pagina che, invece, hanno inviato auguri di pronta guarigione a Zubbani.

Followers che, in realtà, dal momento dell'elezione dei 5 stelle al governo della città, sono andati sempre più diminuendo sia perché la pagina ha perso il suo ruolo di denuncia sociale, sebbene nessuno dei problemi segnalati ai tempi di Zubbani sia stato risolto, sia perché gli amministratori di "Non abbandonare la città" hanno eliminato tutti coloro che hanno provato ad avanzare critiche contro all'amministrazione grillina spesso in malo modo, non lesinando offese personali molto pesanti.

L'esiguo gruppo rimasto iscritto alla pagina "Non abbandonare la città" ha subito ulteriori contrazioni a causa dell'attacco gratuito all'ex sindaco su un evento inerente la sua salute e non le sue scelte politiche. In molti hanno giudicato vergognosi i commenti che hanno ironizzato sulle condizioni di Zubbani e qualcuno ha annunciato l'intenzione di togliere il like alla pagina che adesso più che di non abbandonare la città forse dovrebbe preoccuparsi di non essere abbandonata da tutti i suoi seguaci.