Politica



Ecco il regolamento comunale per l'uso della sala consiliare

martedì, 4 febbraio 2020, 17:28

Per la prima volta il comune di Massa si è dotato del regolamento comunale per la concessione in uso della sala consiliare.

"Ho voluto fortemente questo strumento - spiega il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti - per garantire da una parte maggiore imparzialità nell'uso e nella concessione della sala e dall'altra per farne un utilizzo più trasparente. D'altronde, era impensabile dover concedere la sala a soggetti esterni, senza normarne l'uso, sia per quanto riguarda le procedure e l'iter, sia per tutte le attività correlate. Quindi, se da una parte l'art. 4 comma 6 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce che il Presidente dispone dei locali della Presidenza e della Segreteria del Consiglio Comunale, delle Commissioni, dei Gruppi Consiliari, nonché della sala del Consiglio, il Regolamento della Sala Consiliare, ne disciplina l'uso a partire dai tempi e modi per richiedere l'autorizzazione. Se fino a ieri la sala veniva concessa gratuitamente, oggi, per i soggetti non compresi all'interno dell' art. 7, viene applicata una tariffa stabilita con Delibera di Giunta Comunale, che sarà destinata alla copertura dei costi sostenuti e al miglioramento del servizio. Altra parte importante del regolamento è quella della responsabilità verso terzi. Nel merito, l' Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l'uso della sala per responsabilità degli utilizzatori. Concludo ringraziando il Sindaco Persiani, il Segretario Generale, il Dirigente Dott. Massimo Dalle Luche e il Capogabinetto Dott. Daniele Pepe, per il contributo tecnico offerto alla Commissione Affari Istituzionali durante la stesura della bozza di Regolamento, nonché gli stessi componenti della Commissione".