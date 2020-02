Politica



Perfetti e Castagna ai vertici del coordinamento provinciale di Italia Viva

lunedì, 17 febbraio 2020, 09:53

Ormai le radici di Italia Viva sul territorio apuano si sono ben saldate e il nuovo partito creato da Matteo Renzi, dopo l’assemblea nazionale di Roma, ha deciso di nominare i coordinatori provinciali. A capo del coordinamento provinciale ci saranno quindi Pietro Perfetti, stimato commercialista alla sua prima esperienza politica e Marta Castagna, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Zaccagna – Galilei,

A capo dei coordinamenti territoriali ci saranno per Massa Eleonora Lama, ex assessore alla cultura della giunta Persiani e Gabriel Del Sarto; per Carrara Laura Vanelli e Fabrizio Volpi, per la Lunigiana Alice Rossetti e Massimiliano Zani, assessore ai lavori pubblici del comune di Filattiera. L’annuncio delle nomine è stato fatto da Ettore Rosato e Teresa Bellanova, coordinatori nazionali di Italia Viva.

“ Pur nuovo all’esperienza politica – ha detto Perfetti- ho accettato ben volentieri l’incarico di coordinatore provinciale credendo che Italia Viva rappresenti una novità nel panorama politico italiano per le idee e i progetti che sta sostenendo e portando avanti e sono pronto a mettere a disposizione del partito e di tutte le persone che con entusiasmo si stanno impegnando la mia esperienza professionale.”. Prima esperienza politica anche per la Castagna che ha dichiarato: “ Da neofita della politica, credo che la mia esperienza nel campo della educazione, della formazione e della istruzione possa portare competenze ed idee ad una sfida politica che mira ad attuare la crescita dei cittadini di oggi e del domani, in una provincia che ha bisogno di essere valorizzata e sostenuta”.

“Crediamo che Italia Viva possa essere una nuova casa per tutti i cittadini liberali e riformisti che non si sentono rappresentati dalle forze politiche già presenti sul territorio. – hanno detto Lama e Del Sarto - Ci riconosciamo e siamo pronti a sostenere l’operato della consigliera comunale Dina Dell’Ertole che ha già affermato con chiarezza di credere, come noi, in Matteo Renzi e in questo nuovo progetto.”

Laura Vanelli e Fabrizio Volpi hanno fatto sapere: “ Siamo pronti a raccogliere una sfida che per la città di Carrara è fondamentale. Abbiamo davanti a noi un percorso che riempiremo di contenuti quali cultura, conoscenza e competenze come strumenti per costruire una città più forte e libera.”

Così, Alice Rossetti e Massimiliano Zani: “Chiediamo a tutti gli uomini e le donne che vogliono condividere con noi questo cammino di farsi avanti perché troveranno una casa pronta ad accoglierli, ascoltarli e porre con loro le idee e le basi sulle quali costruire il futuro della Lunigiana. Inizieremo insieme un cammino per una politica nuova che guarda al futuro. Abbiamo intenzione di costruire il nostro partito sul territorio e proprio sul territorio dobbiamo raccogliere idee e proposte anche grazie al sostegno degli amministratori come Claudio Novoa, primo cittadino di Mulazzo nonché primo Sindaco Toscano ad aver aderito a Italia Viva, alla Consigliera Laura Pantò del Comune di Filattiera ed alla Consigliera del Comune di Aulla Katia Tomè.”

I nuovi coordinatori hanno dichiarato di essere a disposizione dei tesserati e dei simpatizzanti ai recapiti indicati sul sito www.italiaviva.it e di essere già al lavoro per l’inaugurazione, nelle prossime settimane, delle sedi comunali e provinciale.