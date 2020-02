Politica



Persiani: “Un ponte per il presidente Pertini”

martedì, 11 febbraio 2020, 14:02

Come anticipato in consiglio comunale, questa mattina il sindaco Francesco Persiani ha firmato e protocollato la richiesta ufficiale per l’intitolazione di un ponte cittadino al Presidente Sandro Pertini. L’amministrazione comunale propone quello che, a tutti i concittadini, è noto semplicemente come “ponte di Castagnola”, sulla via Aurelia, ma che mai ha avuto una vera e propria denominazione. Un luogo importante della città di Massa e per la cittadinanza tutta.

“Nel pieno rispetto dell'attività della commissione spero che si possa giungere in tempi brevi alla conclusione dell'iter amministrativo” afferma il sindaco Persiani. “Non solo teniamo fede a quanto chiesto dai cittadini massesi, ma ben più importante omaggeremo, per la prima volta, nel trentennale dalla sua morte, la figura del presidente Pertini, dedicandogli un luogo simbolo della città come il ponte di Castagnola frequentato quotidianamente dai nostri concittadini. E’ un segnale forte di questa amministrazione ed un impegno che, non solo come sindaco, ma come amministrazione tutta, ci siamo presi e che intendiamo portare a termine. A seguito della richiesta già protocollata, verrà convocata la commissione che dovrà esaminare e decidere della nuova denominazione dell’infrastruttura. La richiesta, così come prevede il regolamento, sarà ora portata all'attenzione della Commissione toponomastica, composta da alcuni consiglieri comunali di maggioranza e minoranza ed esperti esterni, che avrà il compito di svolgere l'attività istruttoria ed emettere un parere sulla richiesta avanzata. Dopodiché sarà trasmessa alla Prefettura per quanto di competenza. Se al termine dell’iter il tutto dovesse essere, come ci auguriamo, confermato, saremo lieti di invitare Marina Lombardi, Sindaco del Comune di Stella, paese in cui Pertini è nato e dove è sepolto, per la cerimonia d’intitolazione”.