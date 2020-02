Politica



Sardine massesi a Viareggio contro Salvini

sabato, 22 febbraio 2020, 14:23

L’appuntamento è per le 16 di domenica prossima in piazza Maria Luisa a Viareggio: tutte le sardine di Massa saranno presenti per manifestare contro Matteo Salvini che sarà ospite della Versilia per la campagna elettorale delle regionali. Al grido di “Bentornate in mare aperto” le sardine massesi hanno lanciato un invito a tutti i loro simpatizzanti per continuare la battaglia che le ha unite: “Non solo mani in alto, ma UMANI in alto. Ora tocca a noi. Gli esempi sono finiti; non possiamo più chiederlo solo ai Don Ciotti, ai Gino Strada, Falcone, Borsellino. Dobbiamo diventare noi gli esempi, come direbbe un sublime Alessandro Bergonzoni.

E allora alla retorica dell'odio, della guerra e dei divisionismi dei penultimi contro ultimi, alla presenza di Salvini in piazza, Viareggio risponde riappropriandosi dei propri spazi non manipolabili. Per riconoscerci. Per unirci. Per abboccare alla civiltà, alla giustizia, all'uguaglianza.” Questo è il messaggio lanciato dalle sardine massesi che a Viareggio avranno il supporto di alcuni intellettuali che hanno sposato la loro causa: Adelmo Cervi, Marco Rovelli, Moni Ovadia, Jasmine Cristallo, Casa delle Donne, Manolo Strimpelli e BK music.