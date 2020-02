Politica



Scetticismo e preoccupazione della Lega sul trasporto pubblico: il cambio di gestione non convince Pieruccini

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:20

Il passaggio, per alcuni molto atteso, da Ctt nord a Autolinee Toscane nella gestione del trasporto pubblico dell’area vasta del nord della Toscana non convince il coordinamento comunale della Lega di Carrara che è tornata a sottolineare sia la grave condizione di degrado attuale del servizio, sia i molti dubbi sulla scelta politica che ha portato al nuovo gestore, ancora non subentrato.



Il coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini ha fatto notare: “Si scrive “Autolinee toscane” ma attenzione: in realtà è Ratp, un gruppo francese che in pratica per undici anni gestirà il trasporto in tutta la Toscana in base al bando voluto e sostenuto dal governatore Enrico Rossi. La Lega è molto contrariata per la scarsissima considerazione dimostrata dal governo PD verso la nostra realtà territoriale, considerata di serie B in tutti i settori, ma specialmente sui trasporti. Per cui anche con l'entrata a regime del nuovo sistema, le pesanti ricadute per i comuni come il nostro da un punto di vista strutturale oltre che per gli utenti, saranno da tenere sotto controllo.”



Pieruccini ha suggerito una mobilitazione del sindaco di Carrara De Pasquale affinchè insieme al presidente della Provincia Lorenzetti, definiscano una linea strategica condivisa a livello provinciale sulla nuova gestione. Secondo la Lega grande sarebbe la responsabilità di De Pasquale nel livello di degrado raggiunto dalla mala gestione del trasporto pubblico: “Il sindaco - ha proseguito Pieruccini - ha lasciato la città intrappolata, anzi stritolata, per lunghi mesi da una pessima conduzione. Carrara e l’intera provincia hanno il diritto di poter contare su collegamenti efficienti e funzionali, che permettano effettivamente alle persone di servirsi tranquillamente dei mezzi pubblici che devono, dunque, essere un’ottima alternativa all’auto privata.”



Peruccini ha anche ricordato le prossime elezioni regionali e la possibilità, con esse, di raggiungere il governo della regione e intervenire in maniera efficace sul trasporto pubblico. “Ciò che spinge La Lega - ha aggiunto Pieruccini - a denunciare anche oggi l'obsolescenza degli autobus, i capolinea pericolosi e in alcuni casi addirittura smembrati su più punti, le condizioni di sporcizia e degrado in cui versano le pensiline arrugginite e in completa mancanza di sicurezza, è l’intenzione di responsabilizzare De Pasquale per spingerlo ad intervenire tempestivamente in merito alle proprie competenze per proteggere il più possibile l’incolumità delle persone. L’amministrazione comunale, per disinteresse, non è stata in grado nemmeno di far utilizzare il capolinea nell'area dell'ex Montecatini ,da anni predisposto per la sosta dei mezzi, allo scopo di assicurare una confortevole attesa ai passeggeri. Sparito anche l’irrealizzabile progetto internodale a monte della Stazione Ferroviaria, per questo,sarebbe sensato che l' amministrazione 5 Stelle, con un atto di trasparenza, informasse i cittadini sulle decisioni politiche prese in merito ad un servizio pubblico di estrema importanza sociale . Abbiamo anche cercato con interesse sul “libro giallo” se ci fosse la spunta sulle azioni previste nel “ Progetto urbano sulla mobilità “ contenuto nelle linee programmatiche deliberate nel 2018 , ma non abbiamo trovato alcun accenno in proposito. La preoccupazione della Lega quindi nasce soprattutto dal combinato disposto Sindaco 5 Stelle Carrara e Governatore PD Toscana ed in questo momento viste l’ irresponsabilità di entrambi per la pessima gestione e pericolosità del trasporto pubblico locale nella sua totalità fino ad oggi , noi della Lega pensiamo che anche con i francesi ci sia veramente poco da star tranquilli.”.