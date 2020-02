Politica



Scritte sui muri contro Lega e carabinieri: la solidarietà di Baruzzo (FdI)

domenica, 16 febbraio 2020, 16:47

Una dura condanna all’atto vandalico con cui i “soliti ignoti” hanno imbratto le mura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara con una scritta fortemente violenta contro Lega e carabinieri è arrivata anche da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento regionale di FdI “ Sicurezza e Legalità”. Baruzzo ha attribuito la responsabilità del gesto a delle formazioni anarchiche e ha sottolineato: “È noto che negli ambienti anarchici e negli ambienti dei centri sociali vi siano persone che vivono ai margini della legalità che sono infastidite da chi rappresenta lo stato e fa rispettare le regole di civile convivenza e democrazia , con la prevenzione e repressione del crimine.

Non abbiamo mai accettato che lo scontro politico degeneri in forme di violenza come vorrebbero in certi ambienti, per questo diamo la nostra solidarietà alla Lega, ma ancor meno accettiamo che sotto attacco siano le forze dell’ordine e nel caso specifico l’Arma dei carabinieri . Esprimiamo pertanto vicinanza e solidarietà al Maggiore Cristiano Marella , comandante della Compagnia carabinieri di Carrara ed ai suoi uomini, che tanto bene hanno lavorato e stanno lavorando sul territorio , del qual lavoro ringraziamo.”.