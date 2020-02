Politica



Solidarietà della Lega alle forze dell’ordine in appoggio a Salvini

martedì, 18 febbraio 2020, 19:43

Ha sottolineato il momento storico di grande tensione attraversato da tutto il paese e la conseguente pressione in costante aumento sugli uomini delle forze dell’ordine sottoposti ad atti di violenza e minaccia per dichiarare la solidarietà della Lega di Carrara a polizia e carabinieri.

Il messaggio è stato lanciato dal coordinatore comunale della Lega Nicola Pieruccini (nella foto) che ha espresso la sua personale e totale amicizia a chi indossa una divisa.

“Credo che tutti i cittadini debbano ringraziare gli uomini della polizia di stato e dei carabinieri - ha detto Pieruccini - per l’impegno profuso quotidianamente quale azione fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica. Credo fortemente anche nella legalità e in chi la fa rispettare e ritengo necessario fare tutto quanto occorra per permettere a polizia e carabinieri di lavorare al meglio, sostenendo la battaglia di Matteo Salvini a livello di governo al fine di aumentare le risorse a disposizione e portare gli organici a pieno regime in tutta Italia.”

Pieruccini ha colto l’occasione per ribadire una severa condanna agli autori delle scritte contro Lega e carabinieri apparse a Carrara in diversi punti del centro storico ed ha voluto stigmatizzare il fatto che i vandali abbiano deliberatamente deturpato i muri dell'Accademia di Belle Arti, conosciuta in tutto il mondo per il suo valore artistico e culturale.

“La Lega non ha mai accettato che lo scontro politico degeneri in forme di violenza – ha continuato Pieruccini - come vorrebbero far credere in molti. Tuttavia è inaccettabile è che il Governo PD- 5 Stelle in questo particolare momento abbia deciso di annullare i “Decreti Sicurezza” per riaprire porti ed accogliere nel nostro paese chiunque senza regole certe, accingendosi peraltro ad aumentare di nuovo il contributo alle cooperative sociali per l' accoglienza agli extracomunitari. Detto questo a nome mio e della Lega rivolgo un particolare ringraziamento ai carabinieri e alla polizia di stato per aver presidiato il gazebo presente nei giorni scorsi a Marina di Carrara e gratitudine alla sezione politica del commissariato di Pubblica Sicurezza di Carrara per essere tempestivamente intervenuta subito dopo la segnalazione dell' accaduto con straordinario senso del dovere che va ben oltre il modesto stipendio. Le minacce, le ingiurie e gli atti violenti per la Lega non appartengono al confronto democratico e chi attua questi comportamenti sarà contrastato con la massima fermezza per cui confidiamo fermamente nel fatto che il sindaco De Pasquale porti avanti la lotta all'illegalità ed al degrado ed adotti al più presto tutte le misure necessarie per garantire sicurezza ed ordine pubblico in città. “.

Vinicia Tesconi