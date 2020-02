Politica



Stop sanatoria pro immigrati, i gazebo Lega

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:41

La Lega vuole confrontarsi direttamente con i cittadini ed organizza in tutta Ia Toscana oltre 150 di punti d'ascolto in cui verrà riaffermato il nostro secco NO ad ogni tipo di sanatoria che tende a regolarizzare ben 700.000 immigrati.



Nella provincia di Massa Carrara i gazebo saranno attivi sabato 8 febbraio dalle 9 alle 13 in piazza gramsci ad Aulla e dalle 15 alle 19 in piazza matteotti a Massa. Domenica 9 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso il pontile di marina di Massa.



Il segretario provinciale Lega Andrea Cella spiega: "Siamo pronti a testimoniare il nostro fermo disappunto verso una proposta che riteniamo indecente ed in perfetta linea con l'attuale malgoverno targato Pd-5 Stelle. Ai nostri gazebo i cittadini potranno personalmente informarsi riguardo a questa folle iniziativa che conferma come a sinistra si pensi prima agli stranieri, poi agli italiani. Il governo giallorosso dopo aver riaperto i porti agli sbarchi di massa, ora vuole regalare i permessi di soggiorno e pure aumentare la retta per l'ospitalità dei migranti per la gioia di chi si è riempito le tasche col business dell'accoglienza. Ostacoleremo in ogni modo questa specie di "salvacondotto", che consentirebbe a circa 35.000 stranieri irregolari presenti nella nostra regione di risvegliarsi regolari da un giorno all'altro senza alcun criterio. Informeremo e ci confronteremo con tante persone alle nostre postazioni, pronti a condividere con loro la nostra massima contrarietà a questo atto sconsiderato, retto da un Governo fantoccio che rimane in piedi per la sola paura di tornare al voto e perdere le elezioni."