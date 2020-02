Politica



Strade in condizioni pessime: la denuncia del consigliere Lapucci di Forza Italia

giovedì, 27 febbraio 2020, 23:13

Non è la prima volta che Lorenzo Lapucci, consigliere comunale di Forza Italia, segnala le condizioni disastrose delle strade comunali. Di ieri l’ennesima segnalazione: “A partire dalle principali arterie, Viale XX Settembre, Viale Galileo Galilei, Viale Colombo – ha detto Lapucci - molte realtà necessitano di interventi di rifacimento totale del manto stradale ma le esigue ed insufficienti risorse stabilite dall’amministrazione comunale, a fronte dei circa 15 milioni di euro di interventi calcolati dagli uffici comunali, obbligano l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi in primis ad individuare i lavori prioritari da eseguire e secondariamente a provvedere allo stanziamento di maggiori fondi da destinare al rifacimento di strade e marciapiedi.”

Lapucci ha voluto mettere in evidenza soprattutto la situazione di Via Genova a Marina di Carrara, già segnalata per la presenza di elementi di grande pericolo soprattutto nell’incrocio con via Nazario Sauro. “ Il tratto che va da via Volpi a via Nazario Sauro – ha spiegato Lapucci - la corsia lato mare, quella vicina ai parcheggi e alla pineta, si presenta in condizioni di totale impraticabilità. Infatti le numerose radici degli alberi hanno creato degli avvallamenti, dei giganteschi dossi che non consentono alle auto, alle moto e alle bici di percorrere la strada nel giusto senso di marcia, obbligando di fatto a viaggiare nell’altra corsia, ovvero in controsenso, per evitare importanti danni ai mezzi o pericolose cadute per chi circola con i mezzi a due ruote, tra l’altro già avvenute e segnalate dal sottoscritto. Una reale e costante pericolosità alla quale occorre porre rimedio. Anche i parcheggi presenti in adiacenza alla pineta si manifestano in condizioni disastrose sempre per la presenza delle radici degli alberi.

Considerata la volontà espressa in più di un’occasione dall’assessore Raggi di risolvere definitivamente la problematica delle radici degli alberi che dissestano le strade, eliminando tutti gli alberi di pino presenti nelle immediate vicinanze stradali, come già realizzato su Viale Colombo, lo invito a valutare, se ve ne sono i presupposti, lo stesso tipo di intervento realizzato sul viale a mare.” . Lapucci ha invitato l’amministrazione a provvedere ad un’ immediata messa in sicurezza del tratto stradale, chiudendo temporaneamente il tratto di strada indicato, in attesa che vengano programmati gli interventi di riqualificazione del manto stradale.