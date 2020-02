Transazione Paradiso S.p.A.: un contenzioso durato 40 anni. Grazie alla giunta pentastellata risparmiati 1,5 milioni di euro

Altri articoli in Politica

giovedì, 13 febbraio 2020, 13:51

Limitare le cremazioni ai soli residenti, è l'intervento richiesto da Lorenzo Lapucci, consigliere comunale del comune di Carrara, all'amministrazione. La richiesta viene mossa perché, quello che doveva essere un servizio per i residenti di Carrara, è diventato in realtà un vero e proprio disservizio per i tempi di attesa che...

giovedì, 13 febbraio 2020, 10:32

Presentato un piano delle opere da 4 miliardi in un biennio: tra queste 21 progetti cantierabili della provincia per 26 milioni di euro

mercoledì, 12 febbraio 2020, 12:34

Dando seguito al mandato ricevuto dal consiglio comunale lo scorso 28 gennaio, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha inviato al Parlamento un sollecito in merito all’avvio della discussione sulla proposta di Legge Parlamentare 5, a prima firma Giannarelli avente a oggetto la definizione della natura giuridica dei cosiddetti...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:57

E’ stato chiamato a portare la testimonianza dell’associazione Anpi nel consiglio comunale solenne in occasione del giorno del ricordo dei martiri delle foibe ma le sue parole hanno suscitato stupore e indignazione in tutti i membri della coalizione di centro destra che governa la città di Massa

martedì, 11 febbraio 2020, 19:46

Intervengono il sindaco di Massa Persiani e l’assessore Zanti: “Nessun aumento delle quote, ma solo una redistribuzione”

martedì, 11 febbraio 2020, 19:43

“Parte da oggi la “Via toscana” della sicurezza. Una legge che definisce in maniera integrata le politiche di sicurezza dei nostri territori con lo scopo di rafforzarne il controllo, di prevenire la criminalità, di migliorare la qualità dello spazio urbano e di rafforzarne i presidi sociali, culturali e commerciali”.