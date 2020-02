Politica



Troppe multe: la Lega fa partire la crociata anti-verbali

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:48

Suggerisce, non troppo velatamente, l’uso delle sanzioni stradali e commerciali come sistema per rimpinguare le casse comunali depauperata da deboli politiche incapaci di rilanciare economicamente la città e definisce le troppe multe elevate nei confronti di cittadini e commercianti: “una vera e propria tassa occulta”. A parlare è Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega, che ha assicurato l’intenzione di una crociata senza esclusione di colpi contro il sindaco De Pasquale e l’assessore al commercio Macchiarini in difesa dei diritti dei cittadini che, a suo giudizio, sarebbero assai poco al centro degli interessi dell’amministrazione grillina. Secondo Pieruccini si tratterebbe proprio di una scelta tattica, nel caso delle multe agli autobilisti, con veri e propri agguati per cogliere in fallo il cittadino anche per dimenticanze di pochi minuti.

“La partita – ha dichiarato Pieruccini - è aperta: le città limitrofe prevedono 30 minuti di sosta di cortesia gratuita in tutti i parcheggi a pagamento della ztl. A Carrara questo non c’è ed è molto penalizzante. Siamo sicuri che è possibile e «sacrosanto» inserire questo provvedimento anche a Carrara e che potrebbe essere utile per salvare il salvabile a favore di turismo, commercio e dei residenti.”

La Lega ha manifestato dubbi anche sulla trasparenza dell’ammontare degli introiti provenienti dagli autovelox e ha chiesto chiarimenti in merito alla quantità di colonnine deputate al controllo della velocità comprat dal comune e anche in merito alla loro dislocazione sul territorio comunale. Pieruccini si è detto convinto che anche gli autovelox sarebbero strumenti attraverso i quali i grillini vorrebbero garantirsi non tanto la prevenzione o la dissuasione dell’eccesso di velocità , male entrate derivate dalle sanzioni. “Secondo il codice della strada – ha continuato Pieruccini - il comune dovrebbero inviare ogni anno una relazione telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno su quanto incassato e, con una quota di queste multe, realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, segnaletica e potenziamento delle attività di controllo nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese.” Pieruccini ha anche voluto sottolineare un presunto malcostume italiano secondo il quale verebbero date indicazioni sbagliate agli stranieri per indurli nell’errore e quindi per fargli prendere la multa. “La Lega - ha concluso Pieruccini - chiede al sindaco di rendere pubblico il numero degli autovelox fissi e mobili attivi nel nostro territorio e di chiarire sia l’ ammontare degli introiti delle multe sia la ripartizione di queste nel bilancio comunale secondo la normativa sull'utilizzo di tali proventi. Inoltre chiede di adottare un provvedimento di" avviso di cortesia" al fine di abbandonare la strategia perdente del far cassa ed evitare lo spopolamento e l’impoverimento ulteriore e definitivo di Carrara.”.