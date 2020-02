Politica



Uil e Feneal Uil: "Comitato distretto lapideo, bene le nomine. Ora lavoriamo per obiettivi concreti"

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:01

"Crediamo che sia stata giusta la nomina di un rappresentate delle istituzioni a presidente del Comitato per il distretto lapideo apuo-versiliese e facciamo auguri di buon lavoro al vice sindaco di Carrara, Matteo Martinelli, per il suo nuovo incarico. Ne avrà certamente bisogno. E siamo altrettanto convinti che sia stata giusta e doverosa la scelta di affiancare la figura di un vice presidente che possa essere di supporto nelle fasi operative, rappresentante dell'altra metà del distretto, ossia la provincia di Lucca. Scelta ricaduta su Chiara Salvatori, vice sindaco del Comune di Stazzema. Adesso lavoriamo da subito per far lavorare, in positivo, il Comitato". Lo dichiarano il segretario della Uil area nord Toscana, Franco Borghini, il segretario Feneal Uil, Francesco Fulignani, e il responsabile cave Feneal, Daniele Marsili, a poche ore di distanza dalla seconda riunione del nuovo Comitato del distretto che ha scelto le due figure chiave chiamate a guidare l'ente nei prossimi mesi, appunto Martinelli e Salvatori.



"Il settore del lapideo sta vivendo una fase di profonda trasformazione e, per certi versi, anche di crisi. Ecco che quindi oggi il nuovo Comitato del distretto lapideo apuo-versiliese deve porsi obiettivi concreti e attuabili, evitando di compiere gli errori fatti in passato con il precedente Comitato che, possiamo dirlo senza ombra di smentita, non funzionò mai a dovere. Ci sono obiettivi strategici che si possono raggiungere lavorando solo in sinergia, tutti insieme – proseguono -. Sin dalla stesura del prossimo Regolamento per il funzionamento del Comitato, quindi, concentriamoci sui principi e sulle finalità per cui il Comitato è nato: sostenere progetti finalizzati alla tracciabilità e alla marcatura dei prodotti derivanti dai materiali da estrazione. Promuovere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche. Valorizzare il materiale di estrazione aumentando la trasparenza, la tracciabilità e la capacità di destinazione dei prodotti. Incentivare l'elaborazione di etichette locali per innalzare l'identità del prodotto tipico. Promuovere la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese del distretto apuo-versiliese. Insomma, mettiamo in campo azioni congiunte per valorizzare un settore rilevante per l'economia del territorio – concludono i rappresentanti Uil e Feneal -. Sono queste le sfide che ci aspettano e alle quali siamo chiamati a dare risposte, tutti insieme, nel più breve tempo possibile".