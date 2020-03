Allontanati gli ambulanti abusivi dalla passeggiata sul porto dopo l’esposto di Fdi

Altri articoli in Politica

lunedì, 2 marzo 2020, 19:23

Dopo la bacchettata di Baruzzo di Fratelli d’Italia, arriva quella del Pd. L’oggetto è sempre lo stesso: l’insuccesso conclamato della Mostra su Canova fortemente voluta, e pagata profumatamente, dall’assessore alla cultura Federica Forti

lunedì, 2 marzo 2020, 19:23

Un esposto contro i due fuggitivi dalla zona rossa di Codogno, risultati poi positivi al coronavirus una volta giunti nella loro casa estiva a Marina di Carrara, per aver violato le leggi imposte in via straordinaria dallo stato e per aver tenuta nascosta la loro presenza fino alla necessità di...

lunedì, 2 marzo 2020, 19:19

E’ uno strumento messo a disposizione dalla legge per le amministrazioni con la finalità di fare prevenzione della criminalità; presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le forze di polizia statali e locali

lunedì, 2 marzo 2020, 09:52

Mentre il Coronavirus mette a nudo l'impotenza di fronte alla malattia, un'altra bomba, molto più pericolosa e devastante, bussa ai confini dell'Europa e dell'Italia: l'invasione di milioni di esseri umani dalla frontiera turca

domenica, 1 marzo 2020, 17:33

Nicola Frediani, delegato per la sanità Fratelli d'Italia Carrara, interviene sulle problematiche sorte a Carrara e nella struttura sanitaria del Noa a seguito del diffondersi del Coronavirus

domenica, 1 marzo 2020, 17:27

Non ci è andato leggero, il coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini nel giudizio sulla gestione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara: inefficienza e mancanza di controllo. Sono queste le motivazioni con le quali la Lega ha chiesto al sindaco di Carrara Francesco De Pasquale di far commissariare l’Accademia