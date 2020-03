Politica



Appello del Pd di Massa Carrara: "Tutti uniti per vincere questa battaglia"

domenica, 8 marzo 2020, 18:25

Appello del Pd di Massa Carrara firmato da Enzo Manenti segretario provinciale Pd Massa Carrara, da Martina Nardi deputata Pd, da Giacomo Bugliani consigliere provinciale Pd, da Gianni Lorenzetti presidente della provincia di Massa Carrara e sindaco di Montignoso, da Roberto Valettini sindaco di Aulla, da Stefano Alberti capogruppo Pd Provincia Massa Carr ara, da Roberta Crudeli capogruppo Pd Comune di Carrara e da Gabriele Carioli capogruppo Pd Comune Massa:



Stiamo vivendo tutti un momento estremamente difficile, probabilmente il più complicato nella recente storia del nostro Paese per questo come cittadini italiani, prima ancora che come appartenenti al Partito Democratico di Massa Carrara, sentiamo la necessità di appellarci a tutti quanti i nostri concittadini e a tutti i nostri rappresentanti istituzionali per chiedere un COMUNE SFORZO COLLETTIVO al fine di vincere tutti assieme questa decisiva battaglia.

Siamo convinti che tutti INSIEME saremo in grado di fare FRONTE COMUNE e battere UNITI la diffusione del virus e uscire da questa emergenza ancora più forti come Pese e come territorio di Massa Carrara.

Per prima cosa vogliamo ringraziare ed esprimere VICINANZA E SOLIDARIETÀ A TUTTO IL PERSONALE SANITARIO che in queste ore sta combattendo in prima linea per garantire a tutti noi il diritto alla salute, per fortuna abbiamo un sistema di sanità pubblica che si dimostra vero patrimonio collettivo e siamo sicuri che, quando potremo archiviare questa terribile pagina della nostra storia, tutti quanti saranno consapevoli della necessità e volontà di rafforzare ancora di più questo patrimonio con persone, mezzi e risorse.

Poi chiediamo a tutti di dare una mano a questa battaglia collettiva seguendo scrupolosamente le indicazioni delle nostre istituzioni e le raccomandazioni della scienza: dobbiamo fare alcuni sacrifici ma DOBBIAMO FARLO per evitare che il contagio si allarghi e quindi metta a rischio la tenuta delle nostre strutture sanitarie. In questa fase il comportamento di ognuno di noi diventa fondamentale per vincere questa sfida. E quindi ognuno di noi DEVE ESSERE RESPONSABILE perché da ognuno di noi dipende il bene collettivo della salute.

Tutto il Partito Democratico di Massa Carrara attraverso le proprie strutture territoriali, i propri iscritti e dirigenti, i propri rappresentanti istituzionali E' A DISPOSIZIONE delle famiglie di Massa Carrara per qualsiasi evenienza si presenti. Siamo in grado di aiutare, se vi fossero, le persone anziane o che necessitano di stare a casa ad esempio consegnando a domicilio la spesa o i medicinali o altro di cui avranno bisogno.

Come Pd di Massa Carrara infine riteniamo che proprio perché OGGI E' IL MOMENTO DELL'UNITA' vadano lasciate da parte tutte le polemiche e le divisioni fra le varie forze politiche e garantiamo la piena e incondizionata collaborazione a tutte le amministrazioni locali della nostra provincia senza alcuna distinzione fra maggioranza e opposizione. Verrà il tempo della contrapposizione politica che è la base di ogni democrazia, ma quel tempo non è ora,

ORA E' IL TEMPO DELLA COLLABORAZIONE A OGNI LIVELLO, IN OGNI LUOGO E IN OGNI ISTITUZIONE.

Anche per questo il Pd di Massa Carrara ritiene opportuno che ogni forza politica e sociale sostenga il lavoro che tavolo tecnico-politico a livello provinciale sta facendo sia per fronteggiare con azioni comuni e coordinate l'attuale fase anche per preparare il territorio nel caso in cui anche la nostra provincia si dovesse trovare ad affrontare una acutizzazione nella diffusione del virus.