Assicurazione Covid-19: la proposta della Lega per tutti i dipendenti comunali e di Nausicaa

venerdì, 27 marzo 2020, 17:20

Sono quelli, fra i pochi ormai, che hanno continuato a lavorare per garantire i servizi essenziali e le attività ordinarie anche nel drammatico lockdown imposto dalla diffusione dell’epidemia da covid 19: sono i dipendenti comunali e gli operatori di Nausicaa, la megapartecipata del comune di Carrara. Per tutelare loro e garantire un’assistenza specifica nella malaugarata ipotesi che, proprio svolgendo il loro lavoro, possano contagiarsi la Lega ha rivolto al sindaco Francesco De Pasquale e all’assessore alle partecipate Matteo Martinelli la proposta di stipulare un’assicurazione che garantisca un’indennità da convalescenza, indennità da ricovero e assistenza post-ricovero. “ Sarebbe un atto importantissimo da parte dell' amministrazione comunale – ha detto Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega - allo scopo di garantire la sicurezza di tutti i dipendenti impegnati in prima linea nella gestione dell’emergenza. Si tratterebbe di un’assicurazione speciale Covid-19 proprio per fornire ulteriori garanzie ai lavoratori in prima linea e più esposti .”

Per l’attuazione della proposta, Pieruccini, consapevole della difficoltà a reperire le risorse, ha tuttavia suggerito agli amministratori carraresi di prendere come modello le procedure adottate dagli altri enti del territorio che hanno già provveduto in tal senso. “La Lega – ha continuato Pieruccini - a fronte delle notizie che circolano in città su casi di isolamento e di positività al Coronavirus tra i lavoratori sopra citati, insiste affinché l’amministrazione adotti tutti gli accorgimenti necessari e nuove modalità organizzative proprio a tutela di questi lavoratori, cercando in tutti i modi di affrontare questa pandemia con tutti gli strumenti anche innovativi che ha messo a disposizione il governo. Nello spirito di massima collaborazione la Lega chiede anche che vengano presi in considerazione tutti gli istituti previsti dal contratto nazionale e dalla normativa aggiornata al D.L. n. 18 del 17.03.2020 che possono essere utilizzati dai dipendenti e che il presidente Luca Cimino di Nausicaa informi i lavoratori sull'eventuale ricorso alla cassa integrazione.”. In conclusione, Pieruccini ha ribadito: “Finora l’amministrazione si è mossa poco, a tentoni e con zero trasparenza certo che un’emergenza di queste proporzioni comporta una serie di problemi, ma la Lega si augura che in questo caso possa prevalere il buon senso e l’amministrazione prenda le decisioni giuste.”.