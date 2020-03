Politica



Benedetti: "Polemiche inutili sui provvedimenti presi dal sindaco Persiani"

lunedì, 23 marzo 2020, 11:15

Si è detto dispiaciuto, il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, dal riscontro arrivato dalle forze politiche di minoranza che, invece di collaborare fattivamente come richiesto più volte dal sindaco Persiani, stanno continuando a polemizzare sui provvedimenti assunti dall’ amministrazione comunale. Provvedimenti che , a detta di Benedetti, per quanto impopolari, sono sicuramente finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini ed a diminuire i contagi che nella provincia apuana sembrano aumentare ogni giorno di più.

“Sulla chiusura delle fontane pubbliche – ha detto Benedetti anche a nome del gruppo consiliare di Forza Italia composto da lui stesso e dal consigliere Giovanbattista Ronchieri- bisogna evidenziare che erano ormai diventate luogo di incontro per chiacchierate di gruppo e pericolosi assembramenti di persone, in contrasto con il decreto del presidente del consiglio, per cui la decisione assunta dal sindaco non può essere che considerata sensata. Semmai, dovremmo impegnarci a trovare soluzioni con Gaia Spa per favorire le famiglie nel consumo dell’acqua potabile e già ieri l’assessore Baratta ha formulato alla società una serie di proposte che potrebbero andare incontro alle esigenze della popolazione. Per quanto riguarda il consumo dell’acqua potabile, dichiarare che esce sporca dai rubinetti, significa fare dell’ inutile terrorismo, che può mettere in difficoltà le famiglie, principalmente quelle con bambini ed anziani. Nel merito, come alternativa per coloro che non vogliono consumare acqua dai rubinetti, ma ripeto che a Massa siamo in tanti a berla, proponiamo di valutare l’opportunità di concordare con Evam prezzi popolari applicati sulla base dell’Ise familiare.”.

Benedetti si è espresos anche sulla richiesta di intervento dell’esercito fatta da Persiani: “Noi appoggiamo la richiesta del sindaco Persiani di inviare i militari sul nostro territorio. È necessario che i militari pattuglino giornalmente tutta la città, intervenendo con determinazione nei confronti di coloro che se ne fregano del rispetto delle prescrizioni del governo, continuando a favorire il propagarsi del corona virus.Nel frattempo crediamo che Polizia Municipale e Forze dell’Ordine debbano contrastare tutte le iniziative dannose per la comunità, con interventi severi, sanzioni, denunce e quant’altro possa convincere i trasgressori a restare a casa. Questa mattina, sono già pervenute diverse segnalazioni, da varie parti della città, di persone che passeggiano anche in gruppi, corrono, si muovono con cani e bambini , in barba a tutti gli appelli fatti in questi giorni e nel frattempo le persone continuano a morire al Noa.”. Benedetti ha poi aggiunto che l’amministrazione comunale si è attivata anche per organizzare la distribuzione di pasti e generi alimentari alle famiglie e soggetti indigenti e a coloro che vivendo solo del proprio lavoro, con il passare dei giorni, potrebbero trovarsi in precarie condizioni economiche e non poter quindi acquistare i beni di prima necessità ed ha ricordato che le persone che rientrano in queste categorie dovranno contattare i servizi sociali del comune per informarli della situazione, soprattutto in presenza di anziani e bambini.

“Per quanto riguarda la nuova caserma della Polizia Municipale e le polemiche sul suo trasferimento- ha concluso Benedetti - meno male che l’opposizione politica è arrivata in ritardo e se ne è accorta solo , quando tutto è quasi finito, tra l’altro in assenza di disagi e disguidi e senza impegnare i Vigili, poiché il lavoro viene effettuato da una ditta. Questa è l’ennesima dimostrazione che l’amministrazione comunale di Massa, con il sindaco in testa, oltre ad essere attiva h24 sul Covid-19, continua la propria attività a favore della nostra comunità e nel merito l’apertura della nuova sede e l’organizzazione del settore, non potranno che portare benefici alla città.Speriamo che i militanti No Vax, tanto impegnati ieri a manifestare contro i vaccini e la tutela della salute pubblica, oggi si siano ricreduti e stiano attivi e a disposizione in questa importante battaglia a favore della nostra comunità.”. Benedetti ha concluso con gli auguri di buon lavoro all’amministrazione massese e con l’invito a tutti a restare a casa.

Vi. Te.