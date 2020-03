Politica



“Bollette di Gaia sospese per negozi e imprese”: la richiesta di FdI e FI

giovedì, 12 marzo 2020, 18:45

Gaia sospenda il pagamento delle bollette dell'acqua agli esercizi commerciali e alle attività produttive: è l’appello che il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d’Italia ha rivolto all’azienda che gestisce l’acquedotto. "Questa mattina abbiamo scritto al Presidente di Gaia ed al Consiglio di amministrazione di Gaia, chiedendo di sospendere il pagamento delle bollette dell'acqua per gli esercizi commerciali e per le attività produttive per i prossimi mesi" in questo momento di grande difficoltà per l'emergenza sanitaria, crediamo che ogni provvedimento che possa andare nella direzione di aiutare il nostro tessuto economico debba essere intrapreso” hanno affermato Marco Guidi, coordinatore provinciale di Fratelli Italia e Alessandro Amorese capogruppo Fratelli d'Italia a Massa. “Crediamo che anche Gaia possa e debba fare la sua parte per sostenere le attività commerciali, così come stanno facendo le singole amministrazioni differendo i tributi locali. un sollievo che in questo momento potrebbe dare respiro alle attività commerciali e di conseguenza anche alle famiglie.”