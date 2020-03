Politica



Bottici chiede la sospensione di commissioni e consigli comunali fino al 3 aprile: per Del Nero è polemica

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:22

L’unico distinguo sono circostanze estreme che richiedano decisioni indifferibili, per il resto, Cristiano Bottici, vicepresidente del consiglio comunale di Carrara e portavoce di tutti i consiglieri dell’opposizione ha fatto formale richiesta al presidente del consiglio comunale Michele Palma, di sospendere le commissioni e i consigli comunali fino al prossimo 3 aprile. La richiesta è avvenuta de visu, nel corso della commissione marmo presieduta da Palma durante la quale Bottici ha comunicato la decisione dell’opposizione compatta a non partecipare ad eventuali lavori di commissione e ai consigli comunali, salvo per la necessità – non palesata al momento – di addottare provvedimenti urgenti e indifferibili. “ Sono andato di persona per rispetto istituzionale e personale nei confronti degli altri commissari.” Ha detto Bottici. La comunicazione dell’opposizione ha tuttavia scatenato la polemica da parte del consigliere grillino Daniele Del Nero, capogruppo della maggioranza, che invece ha ribadito l’urgenza di terminare la procedura relativa alla transazione tra il comune e la Paradiso s.p.a..