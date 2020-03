Politica



Bottici chiede la sospensione di commissioni e consigli comunali fino al 3 aprile

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:22

L’unico distinguo sono circostanze estreme che richiedano decisioni indifferibili, per il resto, Cristiano Bottici, vicepresidente del consiglio comunale di Carrara e portavoce di tutti i consiglieri dell’opposizione ha fatto formale richiesta al presidente del consiglio comunale Michele Palma, di sospendere le commissioni e i consigli comunali fino al prossimo 3 aprile. La richiesta è avvenuta de visu, nel corso della commissione marmo presieduta da Palma durante la quale Bottici ha comunicato la decisione dell’opposizione compatta a non partecipare ad eventuali lavori di commissione e ai consigli comunali, salvo per la necessità – non palesata al momento – di addottare provvedimenti urgenti e indifferibili. “ Sono andato di persona per rispetto istituzionale e personale nei confronti degli altri commissari.” Ha detto Bottici.