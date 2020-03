Code troppo lunghe ai supermercati: le proposte di Benedetti per risolvere il problema

Altri articoli in Politica

sabato, 28 marzo 2020, 18:59

Moltissime sono le testimonianze di persone che chiedono l’intervento medico per sintomi da coronavirus conclamati come febbre alta e tosse, ma che, non essendo in condizioni di grave ipossia, non ottengono il tampone che confermi la loro positività e vengono invitati a restare semplicemente in quarantena per far decorrere la...

sabato, 28 marzo 2020, 14:25

Ha atto un esposto in Procura per la condizione ormai estrema della sicurezza per operatori e passeggeri sul trasporto pubblico urbano e lo ha girato al Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri di Livorno

venerdì, 27 marzo 2020, 17:20

Sono quelli, fra i pochi ormai, che hanno continuato a lavorare per garantire i servizi essenziali e le attività ordinarie anche nel drammatico lockdown imposto dalla diffusione dell’epidemia da covid 19: sono i dipendenti comunali e gli operatori di Nausicaa

giovedì, 26 marzo 2020, 20:58

Il sindaco Francesco De Pasquale: "Eccoci al momento del nostro aggiornamento quotidiano. Oggi purtroppo abbiamo avuto notizia dall’azienda sanitaria del decesso di un uomo di 87 anni. Ai suoi cari vanno il pensiero e il cordoglio dell’amministrazione e di tutti i nostri concittadini"

giovedì, 26 marzo 2020, 18:38

Sulla questione della scelta di approvare il bilancio in anticipo da parte dell’amministrazione 5 stelle si sono aperte varie polemiche

giovedì, 26 marzo 2020, 18:18

Soldi pubblici sperperati: questo il giudizio di Marina Staccioli e Gianni Martinucci coordinatori dipartimenti regionali di Fratelli d’Italia e di Lorenzo Baruzzo responsabile del dipartimento sicurezza sugli 80 mila euro del finanziamento per il consultorio transgender dell’Asl area vasta nord ovest ubicato a Torre del Lago