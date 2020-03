Politica



Commissariare l’Accademia e rimuovere Raggi dal cda per inefficienza e mancato controllo: le richieste della Lega Carrara

domenica, 1 marzo 2020, 17:27

di vinicia tesconi

Non ci è andato leggero, il coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini nel giudizio sulla gestione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara: inefficienza e mancanza di controllo. Sono queste le motivazioni con le quali la Lega ha chiesto al sindaco di Carrara Francesco De Pasquale di far commissariare l’Accademia e di rimuovere l’assessore Andrea Raggi dal consiglio di amministrazione dell’ente, ruolo in rappresentanza dell’amministrazione carrarese.

“L' Accademia merita di tornare a splendere a livello internazionale e mondiale – ha detto Pieruccini - e la Lega interviene duramente per evitare il danno di immagine causato da indagini della Procura, sequestri da parte dei Carabinieri, molestie sessuali, ispezioni da parte del MIUR, azioni disciplinari e condanne della Corte dei Conti, oltre che per le ultime dimissioni dei Revisori che la dice lunga sulla gestione amministrativa attuata.” Pieruccini ha annunciato anche l’intenzione di chiedere il commissariamento dell’Accademia direttamente al ministero dell’Istruzione con l’auspicio che l’ arrivo di un commissario sblocchi la querelle ormai infinita sulla nomina del “nuovo direttore “e ripristini un clima interno positivo e costruttivo. “ Questa nomina - ha continuato Pieruccini – porterebbe il definitivo rimedio all’incapacità di decidere di chi è stato sinora seduto intorno a un tavolo ma non ha fatto nulla. “. Pieruccini ha fatto riferimento anche al messaggio molto confuso con il quale il presidente dell’Accademia, Antonio Passa, ha cercato di parlare della questione della nomina del direttore sulla quale, anche da parte del ministero, sembra regnare il caos. “ Il commissario nominato finalmente si assumerà la responsabilità e permetterà a chiunque di aver di fronte un interlocutore unico e dotato di pieni poteri. – ha spiegato Pieruccini - Se fallirà la responsabilità sarà sua, ma noi siamo convinti che a fronte dell’odierna situazione disastrosa, chiunque venga nominato, otterrà un risultato di qualità che è ciò che l’ Accademia merita.” . Pieruccini ha ribadito la speranza che l’eventuale commissario proponga azioni volte a mantenere alto il valore culturale e didattico dell’ Istituzione valorizzando le collezioni, i gessi e le opere di inestimabile valore che meritano un forte investimento piuttosto che essere prestate a destra e a manca per poi essere abbandonate in sperduti magazzini . “La lega vuole anche sottolineare – ha concluso Pieruccini – che nonostante la presa di posizione della Consulta Studenti sulla palese e chiara crescita dell’offerta formativa, sui nuovi corsi di II livello e sugli investimenti che hanno migliorato le strutture e le strumentazioni necessarie per una buona e prolifica attività didattica, purtroppo è obbligatorio stigmatizzare e contrastare le deprecabili azioni che hanno frenato irrimediabilmente questo lodevole percorso intrapreso e che si sono irrimediabilmente abbattute sulla città e sugli utenti dell’Istituto. Le azioni di cui sopra, esposte puntualmente dai giornali locali sono inammissibili all’interno di un luogo d’istruzione e formazione in quanto limitano la crescita professionale e personale dei docenti, del personale amministrativo e degli allievi stessi. A causa dell’atteggiamento distruttivo di alcuni personaggi l’ Accademia ha dovuto infatti subire, a nostro parere, un danno d’immagine altamente negativo e per questo motivo il MIUR dovrebbe immediatamente commissariare l' Accademia allo scopo di ripristinare la fiducia e l'orgoglio all'interno della stessa , ricordando che ogni azione “non intrapresa” ricade irrimediabilmente sul futuro della nostra comunità.”