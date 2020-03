Congelare le cartelle esattoriali in scadenza: la richiesta di Italia Viva Massa Carrara per aiutare le fasce più deboli

Altri articoli in Politica

martedì, 10 marzo 2020, 19:15

Chiusura reparti rianimazione di Pontremoli e Fivizzano: Benedetti chiede il commissariamento della Asl provinciale e la riapertura del vecchio ospedale di Massa

lunedì, 9 marzo 2020, 20:11

La rivolta nelle carceri, immotivata e strumentale, è un campanello di allarme da non sottovalutare: i criminali non hanno paura del Coronavirus e hanno capito che lo stato, in questo momento, rischia il collasso. Video terrificante dal carcere di Bologna

lunedì, 9 marzo 2020, 20:06

Ecco il discorso del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che aggiorna sulla situazione coronavirus attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook

lunedì, 9 marzo 2020, 19:21

A seguito dell’emergenza da Covid-19, il vicesindaco Matteo Martinelli, sentito l’Ufficio Tributi, proporrà al Consiglio comunale un rinvio dei termini per la consegna degli avvisi di pagamento della Tari per l’anno in corso

lunedì, 9 marzo 2020, 10:32

Una costruzione in ferro e cemento che sta sorgendo nei pressi della spiaggia libera del porto ha attirato l’attenzione di molti cittadini e l’intervento della federazione provinciale dei Verdi di Carrara

domenica, 8 marzo 2020, 18:25

Iscritti, dirigenti, parlamentari e amministratori: "Pieno sostegno alle amministrazioni locali al di là di logiche di maggioranza-opposizione e al tavolo provinciale per l'emergenza"