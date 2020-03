Politica



Continua la polemica sulla gestione dell’emergenza Coronavirus

venerdì, 6 marzo 2020, 12:20

di vinicia tesconi

Toni sempre più alti, da entrambe le parti e, in realtà poche risposte nel merito. In un momento storico che vede la città e l’intera nazione piegate sotto il peso di un’emergenza mai vista in precedenza e, purtroppo, mai nemmeno ipotizzata, si infiamma la polemica sui provvedimenti messi in atto dal sindaco De Pasquale per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus sul territorio comunale. Pieruccini della Lega ha chiesto spiegazioni in merito a ordinanze firmate dal sindaco su casi di persone in quarantena non notificate alla cittadinanza, colpevole, a suo dire, di aver parlato solo delle due persone di Codogno, fuggite dalla zona rossa e venute in segreto nella loro casa al mare a Marina, risultate poi positive al virus. All’accusa di falsità e alla richiesta di dimissioni fatta da Pieruccini il sindaco ha risposto con accuse di sciacallaggio politico e con esternazioni politiche verso l’intero partito a cui appartiene Pieruccini indicato come esempio del suo stesso comportamento, senza, tuttavia spiegare le ragioni per le quali il reale numero delle persone in quarantena non era stato reso pubblico. Da qui il gioco infantile di chi accusa di più l’altro, dietro il paravento, poco credibile, del “ noi invece pensiamo solo al bene dei cittadini”. Di ieri, quindi, l’ultima replica di Pieruccini che ha rivendicato in toto la validità delle sue richieste e che ha anche risposto al Pd che si è schierato a fianco del sindaco. Ecco la lettera aperta di Pieruccini:

“Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, sorretto dalla grande forza di essere un uomo libero e di non vedere l’ora del flop alle regionali degli alleati PD 5Stelle, alleanza ormai vergognosamente suggellata anche a Carrara. Chi ha paura del giudizio politico sulla gestione Coronavirus è il Sindaco De Pasquale la sua maggioranza 5 Stelle e, da oggi anche i tre consiglieri del PD Crudeli, Bottici e Barattini ..e Dispiace molto che ci siano queste reazioni che nulla hanno a che fare con la situazione di emergenza Coronavirus perché sulla Salute non si gioca a nascondino e nemmeno si fa finta di essere buoni e collaborativi. Per non essere confuso con Voi occorre fare una forte distinzione politica su questa emergenza nazionale e locale: essere diversi , essere trasparenti e non fare i sotterfugi. Questa è la politica della Lega E’ una cosa «molto triste anzi tristissima » purtroppo leggere la nota del PD che anno dopo anno oltre ai voti ha perso anche la grinta della sinistra che scendeva in piazza per protestare e per sostenere il popolo bisognoso. Oggi abbiamo appreso che il PD sostiene il Sindaco grillino De Pasquale “ un bugiardo che ha finito di sfasciare la città ” lavoro iniziato dalla sinistra democratica che scrive un comunicato anonimo stile democristiano degno della prima repubblica. E Vi esorto da ora in avanti di non parlare più di Sanità .. perché in bocca a Voi questa parola diventa vergogna. I cittadini se lo ricordano bene i disgustosi voltafaccia dei “ compagni “ De Pasquale,Rossi, Bugliani e Saccardi quando prima volevano demolire il Monoblocco e poi hanno fatto finta di salvarlo. E non pretendo neanche scuse da parte Vostra per tutti gli insulti che mi avete rivolto in questi giorni, dovreste invece chiedere scusa ai 63 mila cittadini residenti per non averli difesi e protetti dalla disinformazione e per aver tenuto nascosto la verità sulle persone in quarantena. Bastava che, invece di questa sequela di menzogne ed inefficienze, la politica avesse dato una risposta diversa : più medici, più infermieri, più 'risponditori' al telefono per dare rassicurazioni alle persone spaventate, senza paura e a testa alta. Se questo accordicchio fastidioso PD 5 Stelle non si interromperà presto i casi sono due: o c'è già un accordo di potere per la Regione, lecito ma irrispettoso da parte del PD verso i propri elettori, oppure c'è voglia di demolire definitivamente il PD e far terminare definitivamente un percorso di opposizione sterile e silenzioso ed intraprendere con i 5 Stelle la via maestra del non ritorno. Fin da ora, invece di perdere tempo con il processo allo “sciacallo Pieruccini” , dovreste mettervi a lavorare sodo per cercare di dare una speranza ai nostri concittadini contro la disastrosa ricaduta economica che inesorabilmente ha investito il territorio . Si rendono necessari e urgenti provvedimenti di ristoro economico a favore del sistema commerciale e turistico e delle attività culturali (teatri, cinema, musei) fortemente compromessi dalle notizie allarmanti che avete fatto circolare nonostante il silenzio sul contagio che ha creato solo panico e stress . E' altresì necessario non sottovalutare le ricadute negative sull'economia delle famiglie e in particolare relativamente alla sospensione delle attività scolastiche. Faccio riferimento sia all'esigenza di aiutare i genitori che lavorano e sono costretti ad affidarsi a terze persone (con relativo esborso economico), sia alla necessità di garantire comunque un efficace svolgimento del programma didattico. Per tutto il resto di quello che dite di me ne infischio, io lavoro davvero per i cittadini e la città.”.