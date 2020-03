Politica



Coronavirus, De Pasquale: «Ancora un lutto. Apprensione e attenzione per la Casa di Riposo»

martedì, 31 marzo 2020, 20:58

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale fa il punto come di consueto a fine giornata, della situazione relativa all'emergenza Coronavirus:

Purtroppo oggi in città registriamo un nuovo decesso causato dal Coronavirus. Si tratta di una donna di 83 anni. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il cordoglio di tutta l’amministrazione e della città intera. Per quanto riguarda il trend dei contagi dall’ultimo aggiornamento registriamo 8 nuovi casi. Tre ci sono stati comunicati oggi. 5 ci sono stati notificati nella tarda serata di ieri. Tra questi risultano due operatori sanitari della Casa di Riposo Regina Elena. Seguiamo con attenzione e apprensione la situazione nella nostra Rsa dove ieri sono stati effettuati 70 tamponi, di cui non conosciamo ancora l’esito. Domani ne verranno fatti altri 28 per andare a completare il monitoraggio di tutti gli ospiti e di tutto il personale.

Vi segnalo che oggi la giunta ha avviato il percorso per l’attivazione degli interventi di solidarietà alimentare che verranno erogati grazie allo stanziamento di oltre 350mila euro effettuato dal governo alla nostra città. Si tratta di misure riservate a persone che non siano già assegnatarie di sostegno pubblica e che si trovano in situazione di bisogno a causa dell’epidemia. Chi fosse in possesso dei requisiti, da domani potrà iniziare a chiamare il numero verde 800 - 055 - 692 attivo dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì e il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14. Da domani sarà dunque possibile fare richiesta ma gli interventi partiranno solo tra qualche giorno. Ovviamente daremo ampia notizia dell’avvio della distribuzione. L’unico modo per beneficiare degli interventi è quello di telefonare al numero verde e non saranno accolte richieste presentate sotto altra forma. Le risorse saranno assegnate solo tramite tessera prepagata o buono pasto, a domicilio, e a cura delle associazioni di volontariato che sonno convenzionate con il settore Sociale. Non saranno assegnati aiuti in contanti. La lista dei negozi dove fare la spesa sarà pubblicata sul sito del comune e resterà “aperta”. I commercianti che vorranno aderire potranno farlo scrivendo una mail a sociale@comune.carrara.ms.it, che sarà attiva da domani mercoledì 1 aprile.