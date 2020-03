Politica



Coronavirus, De Pasquale: "L’arma più importante per difenderci è il rispetto di tutte le norme"

lunedì, 9 marzo 2020, 20:06

Ecco il discorso del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che aggiorna sulla situazione coronavirus attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.



"In giornata abbiamo avuto un incontro in Prefettura per approfondire gli effetti del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’ultima ordinanza del Presidente della Regione Toscana. A seguito di questa riunione abbiamo messo a punto alcune direttiva circa la vigilanza sulle norme.

Per quanto riguarda l’obbligo di isolamento fiduciario volontario per chi arriva dalle zone elencate nel Decreto dell’8 marzo, previsto dall’ordinanza della Regione Toscana, abbiamo dato mandato alla nostra Polizia Municipale di effettuare controlli sulla risultanza di un incrocio di dati dei diversi settori comunali.

I concittadini che volessero fare segnalazioni di violazioni a carico di persone provenienti dalle zone rosse che non rispettano l’obbligo di isolamento, possono rivolgersi alle forze dell’ordine e alla Polizia Municipale. Vi ricordo che non saranno accettate segnalazioni anonime.

I nostri agenti, già dalla giornata di domenica, hanno iniziato a effettuare controlli sui camper in sosta nella zona del litorale, e stanno procedendo con gli accertamenti del caso.

Inoltre, le forze dell’ordine hanno avviato uno stretto monitoraggio dei flussi di automobili in autostrada, attraverso i caselli, sulle strade urbane e presso le stazioni ferroviarie.

Per quanto riguarda gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli esercizi commerciali, ricordiamo che l’attività di bar e ristoranti deve avvenire nel rispetto delle norme e in particolare del vincolo sul mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra persona e persona. Anche su questo, stiamo attivando una serie di controlli sul territorio.

Ricordo agli esercenti che è loro obbligo far osservare le distanze e che la violazione della norma comporta la sospensione dell’attività.

Torno a ricordare a tutti i cittadini che l’arma più importante per difenderci dal Covid-19 è proprio il rispetto di tutte le norme, dal periodo di isolamento alle prescrizioni di carattere più prettamente igienico sanitarie.

Tra queste la più importante è sicuramente quella che invita tutti i cittadini a limitare la vita sociale e soprattutto a restare a casa fin dall’insorgere dei primi sintomi di raffreddamento. Chi ha raffreddore o tosse o magari anche solo poche linee di febbre, non deve uscire. Tutti si devono attenere a questa semplice condotta, anche chi pensa di non aver avuto contatti diretti con persone contagiate. Chi sta bene può svolgere le sue attività quotidiane, ricordandosi di lavarsi attentamente le mani, di non toccarsi occhi, naso e bocca e avendo cura di evitare i luoghi affollati e di mantenere la distanza di sicurezza quando si trova sul posto di lavoro, in un esercizio commerciale o in generale in un luogo pubblico.

Il Comune di Carrara si è attivato per limitare l’accesso del pubblico ai suoi uffici e ridurre al massimo le possibilità di diffusione del Coronavirus. Da domani, gli uffici tecnici, (Opere Pubbliche, Urbanistica e Suap, Marmo e Ambiente) riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento.

I cittadini sono invitati comunque a utilizzare telefono o mail per tutte le richieste per le quali non sia necessario recarsi di persona agli uffici comunali; laddove non fosse possibile, si consiglia comunque di concordare telefonicamente un appuntamento con l’ufficio interessato.

Chiunque avesse la necessità di consegnare modulistica o altra documentazione è invitato a farlo in via telematica, posta elettronica, posta certificata o fax.

In ogni caso, presso tutto gli sportelli di tutti i Settori, sarà consentito l’accesso di una sola persona alla volta e negli spazi comuni dovrà comunque essere rispettata la distanza di scurezza di un metro.

I numeri di tutti gli uffici sono pubblicati sul sito del Comune di Carrara.

Solo con la collaborazione di tutti, I cittadini sono invitati ad attenersi scrupolosamente a queste misure, a tutela della salute propria e dei dipendenti comunali".