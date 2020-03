Politica



Coronavirus, De Pasquale: "Otto nuovi casi, sono ancora troppi"

domenica, 29 marzo 2020, 10:42

Il sindaco De Pasquale comunica alla cittadinanza, come di consueto, il suo bilancio giornaliero in materia di Coronavirus. A suo avviso il numero dei casi a Carrara dimostra che la gente non rispetta ancora a sufficienza le misure restrittive imposte dal Governo:

Il numero dei nuovi casi anche oggi è molto alto e pur non arrivando al picco di ieri è sicuramente molto più elevato del trend a cui eravamo abituati nei giorni scorsi. L’azienda sanitaria ci ha comunicato 8 nuovi contagiati tra ospedale e abitazioni.

Si tratta di un numero ancora molto molto elevato soprattutto perché arriva a due settimane dal giro di vite sulle misure di prevenzione. Questo significa che ci sono ancora troppi contatti sociali e troppe persone fuori casa.

Molti di voi mi chiedono di essere più severo nei confronti di chi trasgredisce. Sicuramente si può sempre fare di più e meglio, ma credo sia importante farvi sapere che dal 12 marzo, solamente la nostra polizia municipale ha effettuato 1450 controlli tra pedoni e veicoli, camper inclusi. Sono state accertate 51 violazioni mentre non ne è stata riscontrata alcuna nelle 256 attività commerciali monitorate.

Questo vuol dire che commercianti ed esercenti rispettano le regole ma che purtroppo molti altri cittadini, nel loro tempo libero, non lo fanno. Ringrazio il personale della nostra polizia municipale per questa importante attività a tutela della salute pubblica. Spero che il dato suo controlli funzioni da deterrente per convincere le persone a non uscire.

Voglio inoltre fare alcune precisazioni in riferimento alla situazione del negozio Esselunga di Carrara/Piazza Matteotti, salita alla ribalta delle cronache locali e non solo. Ho appreso dell’accaduto nella giornata di giovedì e mi sono immediatamente messo in contatto con la direzione locale e regionale per avere chiarimenti.

Il responsabile del personale mi ha assicurato che nel negozio di Piazza Matteotti è stato attivato il protocollo di emergenza previsto da Esselunga nel caso in cui un dipendente risulti positivo al Coronavirus. Questo protocollo è stato approvato dalle autorità sanitarie e viene applicato a livello nazionale in tutti i punti vendita del marchio.

Il protocollo prevede, tra le altre cose, la sanificazione delle aree comuni. In ottemperanza alle norme, il caso è stato segnalato all’autorità sanitaria ed è scattata la quarantena per le persone venute a stretto contato con il dipendente positivo. Al termine del confronto ho chiesto che Esselunga mi inviasse un report scritto sulla vicenda, a ulteriore tutela della salute dei dipendenti del negozio e dei cittadini che lo frequentano.

Colgo l’occasione per rilanciare l’appello dei sindacati affinché venga rigorosamente rispettato quanto previsto dall’accordo per il contrasto del coronavirus negli ambienti di lavoro firmato lo scorso 14 marzo da governo e parti sociale, che prevede la sospensione e l’annullamento di «tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate».

Se tutti rispettiamo le regole, il coronavirus sarà sconfitto. Serve impegno e senso di responsabilità da parte di ogni singolo cittadino.

Dobbiamo sicuramente fare dei sacrifici e delle rinunce ma solo così usciremo da questa emergenza. Insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo