Coronavirus, Pd condanna azioni di sciacallaggio politico

giovedì, 5 marzo 2020, 16:29

Il Partito Democratico di Carrara interviene in merito all'emergenza Coronavirus rigettando le polemiche inutili e strumentali.



"L'emergenza Coronavirus - esordisce - interessa ormai l'intero paese e tutti siamo preoccupati per la nostra salute e per quella dei nostri familiari. In questo momento è fondamentale che tutti i cittadini osservino le prescrizioni e i suggerimenti delle autorità sanitarie. Questo è il momento della razionalità, della pazienza e del buonsenso; tutti insieme potremo uscire da questo periodo critico".



"Il Partito Democratico - spiega - è in prima linea accanto agli operatori della sanità e alle istituzioni impegnate in questa difficile battaglia, di qualunque colore esse siano. Al tempo stesso il PD dichiara la propria ferma condanna nei confronti di azioni di sciacallaggio politico siano esse condotte all'estero da politicanti senza scrupoli che non esitano a tradire il proprio paese, siano esse condotte contro i sindaci a livello locale".



"Per questo motivo - conclude - consideriamo scorretto e sleale l'attacco gratuito al sindaco De Pasquale. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di polemiche inutili e strumentali: prima sconfiggiamo il coronavirus e poi non mancheranno le occasioni per ragionare, se servirà anche con la dovuta severità, sul modo in cui l'emergenza è stata gestita. Per il momento i cittadini devono sapere che chi soffia sul fuoco e specula su una crisi sanitaria per lucrare consenso politico non ha a cuore la loro salute ma pensa solo al proprio misero tornaconto."