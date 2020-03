Politica



Coronavirus, Vox: "Riconquistare nostra sovranità nazionale politica ed economica"

giovedì, 5 marzo 2020, 16:39

Simone Ziviani (Vox Italia) interviene in merito all'emergenza Coronavirus approfittando per fare alcune considerazioni riguardo l'Ue.



"In attesa di sviluppi (ci auguriamo positivi) sulla questione coronavirus, che sta, almeno parzialmente, bloccando l’Italia - afferma -, è inevitabile fare una considerazione. Lasciando perdere tutto quello che non ci compete o che al momento non possiamo valutare (il mistero sulle origini, la reale presenza numerica del virus negli altri paesi europei ecc), vogliamo concentrarci su un aspetto. Il mondo scientifico appare diviso sull’effettiva pericolosità del covid-19, ma sul fatto che esso si presenti come particolarmente contagioso, e che per gli ammalati, soprattutto se anziani o portatori di patologie pregresse, si verifichi la necessità di ricovero in percentuale più alta rispetto alla normale influenza di stagione, sembrano tutti concordi".



"Ed il problema è proprio questo - incalza -: a causa di trenta anni di sciagurati tagli alla sanità pubblica, in nome dell’austerità imposta dai vincoli europei, ci ritroviamo in difficoltà: mancano medici, mancano infermieri, mancano posti letti. (Forse da qui la decisione, apparsa un po’ forzata, di chiudere tutte le scuole: per evitare contagi simultanei di massa, a cui non si saprebbe come fare fronte). Se l’epidemia si diffondesse non sapremmo come fare: si è proposto di richiamare al lavoro medici pensionati; le caserme militari dismesse sono state attrezzate come ospedali da campo".



"A quanto pare - conclude -, anche per fare fronte alle conseguenze economiche di questa tempesta, saremo costretti a elemosinare a Bruxelles e Francoforte la possibilità di usare una parte maggiore dei nostri soldi per fare fronte alla crisi (sì: nostri, dato che l’Italia è contributore netto della Ue, e chiude in avanzo primario il suo bilancio da 27 anni). Il circolo "Apuania" di Vox Italia non è per le mezze misure, e si batte ancora una volta per l’uscita dall’Ue e dall’euro e la riconquista della nostra sovranità nazionale politica ed economica".