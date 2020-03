Politica



“Dilazionare tasse e tributi locali per andare in aiuto alla crisi economica causata dall’epidemia”: la proposta di Italia Viva Carrara

giovedì, 26 marzo 2020, 18:38

Sulla questione della scelta di approvare il bilancio in anticipo da parte dell’amministrazione 5 stelle si sono aperte varie polemiche che hanno portato il coordinamento comunale di Italia Viva a manifestare la volontà di abbassare i toni, specie da parte di chi ha responsabilità istituzionali, e cercare di ripristinare un degno livello di dialettica politica, pur mantenendo un atteggiamento vigile sull’andamento della procedura. Per questo motivo Italia Viva Carrara ha inviato una richiesta all'amministrazione comunale affinché si adoperi nel frattempo a dilazionare le tasse e i tributi locali. “Numerosi cittadini si trovano già in difficoltà economiche – hanno detto da Italia Viva - e molti altri si aggiungeranno a causa delle pesanti restrizioni riferite alla vita di tutti noi. Pensiamo in particolar modo alle attività commerciali, ai possessori di partite iva, agli imprenditori che non potranno più svolgere regolarmente le proprie attività e che hanno addirittura chiuso. Chiediamo al tal fine che l'amministrazione De Pasquale si adoperi ad attuare fattivamente quello annunciato da tempo dal vicesindaco Matteo Martinelli in maniera urgente. Non abbiamo infatti individuato atti o provvedimenti che approvano formalmente una dilazione per il pagamento di tutti i tributi e le tasse di competenza comunale e riteniamo invece che sia urgente una risposta chiara a chi non può più svolgere il proprio lavoro e si trova a non avere entrate certe.”

Italia Viva ha suggerito anche ulteriori e importanti misure in aiuto ai settori colpiti ed ha proposto oltre al differimento della T.A.R.I., anche quello sull’Imposta della Pubblicità delle Insegne, del pagamento della T.O.S.A.P. (tassa occupazione suolo pubblico) fino al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico in luogo dell’attuale obbligo di pagamento anticipato al rilascio dell’autorizzazione. “ Un aiuto importante alle famiglie per noi di Italia Viva sarebbe che, oltre alla sospensione del pagamento delle quote contributive per gli asili nido e la refezione scolastica» di materne, elementari e medie fino al termine dell’emergenza, l' amministrazione attivasse meccanismi di rimborso/compensazione per gli utenti che hanno già versato le quote anticipatamente.”. l’invito di Italia Viva alla giunta 5 stelle è stato quello di prestare particolare ascolto alle istanze che arrivano da un territorio spaventato e devastato oltre che per l’emergenza salute anche per la preoccupazione per la “ sopravvivenza”. “ Ci sarebbero anche molti altri temi – hanno concluso da Italia Viva - come rendere gratuita la sosta nelle zone ZTL per agevolare i residenti, i lavoratori e chi deve spostarsi per urgenze indifferibili , ma siamo consapevoli che i comuni da soli non possono far fronte a una tale situazione e per questo motivo è necessario che i rappresentanti locali al governo provvedano immediatamente al sostegno delle amministrazioni che altrimenti rischiano non riuscire a far fronte ai servizi essenziali. E’ doveroso ribadire che il sistema economico necessita, per far fronte alla crisi da coronavirus, di un forte sostegno centrale sia a vantaggio dell'iniziativa economica privata, che del mondo del lavoro e in special modo verso le fasce deboli. Sul piano degli enti pubblici locali che sono chiamati a fornire i servizi essenziali per l'intera comunità c'è da augurarsi che vi siano sinergie fattive per dare migliori risposte al territorio, le eventuali critiche politiche per il momento devono essere costruttive.”.