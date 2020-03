Politica



Emergenza Coronavirus, Martinelli: «Rinviamo avvisi tari e intimazioni di pagamento»

lunedì, 9 marzo 2020, 19:21

A seguito dell’emergenza da Covid-19, il vicesindaco Matteo Martinelli, sentito l’Ufficio Tributi, proporrà al Consiglio comunale un rinvio dei termini per la consegna degli avvisi di pagamento della Tari per l’anno in corso. Anche le intimazioni di pagamento relative alle annualità precedenti della tassa sui rifiuti saranno inviate in una fase successiva rispetto al consueto.

«Porteremo la proposta all’attenzione della commissione Bilancio, nella prima seduta utile. E poi procederemo con l’iter necessario a formalizzare il rinvio, che prevede l’approvazione del provvedimento da parte del consiglio comunale» ha spiegato il titolare della delega ai Tributi, auspicando nella collaborazione di tutte le forze politiche.

«Questo provvedimento si è reso necessario per due ragioni: la prima è di natura sanitaria, e punta a evitare la creazione di assembramenti presso gli uffici comunali, cosa che accade di frequente in concomitanza con l’invio degli avvisi per la Tari; la seconda, non meno importante, riguarda il tentativo di concedere un po’ di respiro finanziario a famiglie e operatori in questo momento delicato, anche per le ripercussioni economiche e sociali dell’emergenza innescata dal Covid-19» ha aggiunto il vicesindaco Martinelli.

Le attuali scadenze, (31 maggio; 31 luglio; 30 settembre e 30 novembre) saranno rinviate: i nuovi termini saranno resi noti a conclusione dell’iter di approvazione della procedura di rinvio.