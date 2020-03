Forza Italia visita l’impianto sportivo comunale

Altri articoli in Politica

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:20

Il coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini ha risposto alle accuse di sciacallaggio politico che ieri il sindaco gli ha rivolto a seguito dell’esposto della Lega per la sua cattiva gestione dell’emergenza coronavirus

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:18

Hanno voluto chiarire la loro posizione distinta da quella della Lega che ieri ha fatto un esposto contro il sindaco De Pasquale per la gestione dell’emergenza coronavirus in città ed hanno avanzato una richiesta di tutela dell’economia locale. Così il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:19

Da Roma arriva la notizia che il centrodestra ha sciolto la riserva e ha deciso di candidare Susanna Ceccardi, attualmente europarlamentare e ex sindaco di Cascina per la Lega, a presidente della Regione alle prossime elezioni

martedì, 3 marzo 2020, 22:11

Lo hanno definito il carrozzone rifiuti Pd/5 stelle e hanno promesso di combattere in tutti i modi la decisione di accogliere i rifiuti provenienti da Roma per essere smaltiti al Cermec di Massa

martedì, 3 marzo 2020, 22:07

Il sindaco invita gli studenti a lavarsi le mani, ma nelle scuole manca il sapone: il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi critica il volantino del primo cittadino

martedì, 3 marzo 2020, 17:36

"L’annuncio a mezzo stampa di un esposto contro di me serve solo a dimostrare che, esattamente come i loro referenti nazionali, anche gli esponenti locali della Lega non si vergognano di fare sciacallaggio politico sull’emergenza Coronavirus"