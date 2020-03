Politica



Fratelli d'Italia: "Il Noa non ha posto in essere misure atte a fronteggiare potenziali casi del nuovo coronavirus"

domenica, 1 marzo 2020, 17:33

Nicola Frediani, delegato per la sanità Fratelli d'Italia Carrara, interviene sulle problematiche sorte a Carrara e nella struttura sanitaria del Noa a seguito del diffondersi del Coronavirus:

Noi del direttivo di FdI eravamo intervenuti con un comunicato il 28 gennaio scorso per segnalare come da nostre fonti ufficiose non risultasse che il Noa avesse posto in essere misure atte a fronteggiare potenziali casi del nuovo coronavirus. Non ricevemmo smentite perché non si poteva smentire; però da certi ambienti della politica nostrana si volle gettare discredito sulle nostre legittime preoccupazioni fornendo reazioni di sufficienza, quasi le si volesse neanche troppo velatamente deridere.

Sappiamo che in data recente il Noa si è attivato a creare un percorso alternativo nel reparto di pronto soccorso al fine di separare in una sezione distinta eventuali casi sospetti di contagio da covid-19. Non riteniamo questo essere il tempo della polemica, e non la faremo, però intendiamo rivendicare la bontà della nostra segnalazione e la nostra lungimiranza.

Inoltre, in considerazione dei recenti avvenimenti di Lodi, ossia i 51 nuovi casi di contagio da covid-19 che hanno creato un sovraffollamento nei reparti di terapia intensiva, suggeriamo che vengano adottate misure di prevenzione che vadano ad impedire che il nostro ospedale possa trovarsi nelle medesime condizioni. Atteso che presumibilmente il picco della comune influenza lo avremo nei prossimi dieci/quindici giorni, vorremmo evitare che a problema comune possa aggiungersi problema straordinario andando a determinare un possibile collasso nella nostra struttura ospedaliera.

Per tale ragione ci auguriamo che la direzione del Noa non abbia sottovalutato alcuna eventualità andando a stilare piani di lavoro che tengano conto di tutti gli sviluppi che l'emergenza potrebbe creare. Auspichiamo per esempio che si siano attivati contatti con gli altri ospedali della regione al fine di coordinare possibili spostamenti dei pazienti onde scongiurare l'esaurimento di posti letto nei reparti di degenza e di isolamento.

Prevedere e prendere ogni precauzione possibile è il solo modo per non farsi trovare impreparati.Cogliamo inoltre l'occasione per invitare i nostri concittadini a mantenere la calma, e a nutrire fiducia per il nostro personale medico-infermieristico che sappiamo lavorare con grandissima abnegazione e professionalità. FdI è disponibile sin da ora a scendere in campo e a rendersi megafono di qualsiasi istanza o richiesta dovesse pervenire dal settore ospedaliero al fine di garantire il migliore funzionamento della sanità di Massa-Carrara.